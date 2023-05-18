好市多莓果無新增A肝個案 回收逾5萬公斤

莓果風暴持續延燒，衛生福利部11日起例行公布吃過好市多冷凍莓果通報急性A肝人數，今天無新增疑似個案，相關冷凍莓果類產品回收總量達5萬289.22公斤。

好市多從美國進口綜合莓、冷凍藍莓從4月28日起陸續被檢出A肝病毒，衛福部食品藥物管理署自5月3日起至6月2日，暫停好市多從美國進口莓果類產品，共3個號列品項。衛福部次長王必勝日前說，在調查結果出爐前，暫不開放好市多進口冷凍莓果。

衛福部疾病管制署並要求各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，同時回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

今天沒有新增疑似通報告案，疾管署統計，自4月28日至今通報急性A肝個案，共有7例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，全數均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。

另外，衛福部食品藥物管理署今天公布，自4月28日至5月17日，科克蘭冷凍莓果類產品回收總量已達5萬289.22公斤，以冷凍藍莓最多，共2萬4376.54公斤，其次是冷凍綜合莓2萬4331.54公斤，冷凍草莓1581.14公斤。

食藥署同時在「好市多冷凍莓果驗出A肝專區」公布後市場輸入冷凍莓果收驗結果，共抽驗74件，其中1件陽性、43件陰性。針對這件陽性產品，食藥署昨天說明，經擴大後市場稽查，再發現產地為墨西哥的科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒、售出1513包陸續回收，已要求好市多須在31日前提完整調查報告。