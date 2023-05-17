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好市多冷凍草莓驗出A肝病毒 桃園發簡訊調查

中央社／ 桃園17日電
好市多進口綜合莓日前檢出A肝病毒。圖／擷取自食藥署網站
好市多進口綜合莓日前檢出A肝病毒。圖／擷取自食藥署網站

好市多莓果食安連環爆，食藥署再發現1件科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒。桃園市衛生局今天說，已針對冷凍草莓發出162通簡訊，民眾若收到簡訊請盡速填報健康狀況。

好市多莓果風暴延燒，食藥署今天公布擴大後市場稽查，再發現1件產地為墨西哥的科克蘭冷凍草莓檢出A肝病毒、售出1513包陸續回收，已要求好市多須在31日前提完整調查報告。

桃園市政府衛生局晚間發布新聞稿表示，今天會同桃園市政府法務局消保官，前往桃園市2處好市多賣場（中壢及桃園南崁店）查核科克蘭冷凍三種綜合莓、冷凍藍莓及冷凍草莓下架回收及產品封存情形。

衛生局表示，產品已於4月30日暫停販售，共計封存綜合莓7996包、藍莓3589包、草莓171包，總重超過15公噸；後續待好市多總公司向高雄市政府衛生局報備同意後，派員監毀作業。

衛生局說，曾在5月9日發出3855 通簡訊，調查購買好市多莓果類產品的市民健康狀況，截至今天共有32人因不適就醫，其中16人抽血檢驗A型肝炎病毒，除2人檢驗中，其餘並無因食入莓果導致A肝案例。

衛生局也說，今天再度針對冷凍草莓發出162通簡訊，呼籲民眾若收到簡訊請盡速填報健康狀況，以利追蹤監測消費者的健康狀況。

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