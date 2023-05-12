好市多A肝莓賠償 消基會轟沒誠意

好市多「Ａ肝莓」事件持續延燒，總計共四點二萬名會員有購買紀錄，業者昨正式公告賠償方案，除了全額退費外，也提供購買受影響商品的會員同等價額慰問金，同時補助Ａ型肝炎抗體IgM檢測費用五百元。不過消基會董事長吳榮達直言，賠償金額「沒有誠意」，消費者若無法接受、要提團體訴訟，消基會願意幫助消費者打團體訴訟。

衛福部目前已收到好市多公司提交的檢討報告，但報告內容對於綜合莓、藍莓汙染源仍交代不清。食藥署表示，業者雖承諾要求供應商就含莓果產品逐批增列檢驗Ａ型肝炎病毒，但不足以確保產品安全，預計給好市多兩周補齊相關文件，在完成調查及改善前，將持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。

好市多昨公布消費者賠償方案，凡於公告回收區間購買到受影響商品的會員，除憑購買紀錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。若於最後食用日起六十日內（綜合莓為今年七月一日前、藍莓七月九日前），出現疑似Ａ型肝炎症狀，至經疾管署認可檢驗機構，經諮詢醫師後進行Ａ型肝炎抗體IgM檢測者，補助每人五百元檢測費用。

好市多表示，若會員確診Ａ型肝炎，經主管機關回溯性疫調，確認是因食用受影響商品所致者，將負責相關醫療費用。

不過吳榮達表示，以胖達人事件為例，所獲得的賠償金每人平均兩千元以上。而好市多此案具感染Ａ肝的風險，對消費者心理的影響層面更大。且根據疾管署資料，Ａ型肝炎潛伏期可達五十天，建議至少觀察身體狀況六十天，消費者不可能只驗一次就安心，數百元的賠償金額連檢測費用都不夠，遑論加上精神賠償。

吳榮達強調，消基會建議的賠償金額是三千元以上，但此次的賠償金額才幾百元，跟消基會建議的金額有蠻大落差。

好市多Ａ肝莓事件，持續影響消費信心，衛福部長薛瑞元昨前往甜點店視察，大啖莓果蛋糕，盼重拾國人的食安信心。

糕餅業者張淑卿直言，Ａ肝莓果事件後，網路訂單確實明顯下滑。