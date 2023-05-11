好市多A肝莓果無新增疑似個案 回收總量近4萬公斤

好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛福部今天起例行公布吃過好市多冷凍莓果通報急性A肝人數，首日無新增疑似個案；科克蘭冷凍莓果類產品截至今天，回收總量已達3萬9129.59公斤。

好市多進口綜合莓在4月28日被檢出A肝病毒後，衛生福利部疾病管制署已要求各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

今天沒有新增疑似通報案，根據疾管署統計，自4月28日至今通報急性A肝個案，維持有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。另外，截至5月10日，共計32例本土確定病例，依疫調結果尚無人曾食用這次事件好市多相關冷凍莓果。

疾管署並將「148家急性A肝認可檢驗機構名冊」公布於疾管署全球資訊網「A型肝炎專區」，供有檢驗需求的民眾查詢。

疾管署副署長羅一鈞接受媒體聯訪表示，檢驗量能充足，好市多提出的賠償方案中，提到的A肝IgM抗體檢驗為自動化上機檢驗，每天都可驗100件以上。

好市多公司提補償方案，包括全額退費並提供同數額慰問金；購買並曾食用受影響商品的會員，若出現疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助新台幣500元檢測費用。

另外，衛福部食品藥物管理署上午10時公布，自4月28日至5月10日，科克蘭冷凍莓果類產品回收總量已達3萬9129.59公斤，以冷凍綜合莓最多，共2萬1304.83公斤、其次是冷凍藍莓有1萬6981.01公斤回收，冷凍草莓回收843.75公斤。

食藥署也在「好市多冷凍莓果驗出A肝專區」公布後市場輸入冷凍莓果收驗結果，共抽驗59件，其中11件結果為陰性、48件檢驗中，目前暫時沒有發現其他陽性檢驗結果的冷凍莓果類產品。