好市多檢討報告不足 食藥署要求2週內補件

好市多A肝莓事件，衛福部食藥署長吳秀梅今天說，已如期收到好市多的檢討報告，但其中還有很多不足，例如人員的體檢尚未全部完成等，將發文要求好市多在2週內完成補件。

母親節腳步近，不少民眾會買蛋糕慶祝，但近期卻爆發好市多A肝病毒莓果風波，為了挽回民眾對莓果產品的信心，衛生福利部長薛瑞元帶頭今天上午前往甜點店視察，現場大啖莓果蛋糕。

衛福部昨天召開記者會說明好市多莓果事件相關處置進度時表示，已限期好市多提交檢討報告，昨天就是期限。

薛瑞元會前受訪指出，據他所知食藥署已收到報告，正檢視內容中，要不要公開報告仍待內部討論，至於是否接受好市多所陳述的內容、要求補件等，會在看完整個報告後做出決定，有任何結論都會向外界說明。

他不忘推銷台灣莓果產品，笑說年輕時羨慕日本蛋糕製作精美，現在台灣糕餅業者所製作而出的各種口味蛋糕，甚至比日本更好。面對媒體追問會不會買個蛋糕送太太，他回應「我會考慮」，家裡現在就剩2個人，等下看看有沒有合適的尺寸，太大的話也是困擾。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良接受媒體聯訪表示，蛋糕使用的產品種類非常多，使用莓果比例大概不到5%，很少有店家把莓果當作主力產品，搭配使用居多；多數使用台灣在地原料。

吳秀梅會後接受媒體聯訪表示，昨天下午6時許收到好市多提交的檢討報告，今天就會有結論，一定會要求好市多補件，例如對人員的體檢都還沒完全做完，會要求他們做完，還有像是食品安全管制系統（HACCP）改進等，以發文時間為準，預計限期2週內補件。