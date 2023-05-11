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驗A肝好市多補助500元 疾管署公布148家認可機構

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署從今起每日公布A肝通報狀況，無新增通報疑似個案。圖／疾管署提供
疾管署從今起每日公布A肝通報狀況，無新增通報疑似個案。圖／疾管署提供

美式賣場好市多販售的莓果，被檢驗出A型肝炎病毒。針對莓果恐引起A型肝炎感染問題，根據疾管署每日公布A肝通報狀況，無新增通報疑似個案；另也公布148家急性A肝認可檢驗機構名冊，供有需求的民眾前往檢驗。針對好市多提出賠償方案中的檢驗。疾管署副署長羅一鈞表示，A肝IgM抗體檢驗都是自動化上機檢驗，每天可驗百件以上，檢驗量能充足。

羅一鈞昨天表示，今年累計32例本土A型肝炎個案，但依疫調結果尚無人曾食用本事件好市多相關冷凍莓果。另4月28日起通報20例急性A肝個案，共有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，均檢驗陰性、排除急性A肝。至於今天則無新增通報疑似個案。

好市多今天也公布賠償方案，凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品會員，若於最後食用日起60日內，包括2023年7月1日以前食用綜合莓以及2023年7月9日以前食用藍莓，出現疑似A型肝炎症狀，至經衛福部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫師後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助每人新台幣500元的檢測費用。

疾管署則將「148家急性A肝認可檢驗機構名冊」公布於疾病管制署全球資訊網「A型肝炎專區」（https://gov.tw/imx），民眾如有檢驗需求，可上網查詢。

羅一鈞表示，事件至今未有任何一例A肝個案與食用好市多莓果有關，觀察整體染疫風險不高。

好市多 A肝莓果

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