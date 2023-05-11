好市多A肝莓果補償方案 退費加慰問金、補助檢測費

好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，高市府要求好市多公司提補償方案，好市多今天提出包括全額退費並提供同數額慰問金、補助檢測費用，若確認A肝是食用所致，負責相關醫療費用。

高雄市政府行政暨國際處今天發新聞稿表示，針對好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市政府消費者保護官5月2日要求好市多公司到市府說明，並要求好市多公司提供醫療等費用賠償，須於5月11日前提出補償方案。

好市多公司今天提補償方案，包括全額退費並提供同數額慰問金；購買並曾食用受影響商品的會員，若出現疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助新台幣500元檢測費用。

此外，好市多會員若確診A型肝炎，經回溯性疫調確認因食用受影響商品所致，好市多公司將負責相關醫療費用。

高雄市政府行政暨國際處表示，遭污染莓果已下架，將依法銷毀，衛生局依法進行裁罰。市府消費者服務中心目前受理民眾提出申訴共9案，若消費者有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，消保官將全力協助。

市府表示，會持續與行政院消費者保護處密切聯繫，並協調優良消保團體承接團體訴訟，必要時將協請提起團體訴訟。衛福部也表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。

市府指出，欲提起團體訴訟的消費者，可保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。此案權益受損的消費者，可撥打1950消費者服務專線，向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。