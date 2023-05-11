快訊

蔡總統執政七年國人給幾分？ 民調顯示「沒功勞也有苦勞」

他們講話千萬別信 ！三星座是「唬爛王」 第一名靠嘴吃飯

海軍震海國造主戰艦「初體驗」：新舊混搭複合動力、民營廠得標

好市多A肝莓果補償方案 退費加慰問金、補助檢測費

中央社／ 高雄11日電

好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，高市府要求好市多公司提補償方案，好市多今天提出包括全額退費並提供同數額慰問金、補助檢測費用，若確認A肝是食用所致，負責相關醫療費用。

高雄市政府行政暨國際處今天發新聞稿表示，針對好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市政府消費者保護官5月2日要求好市多公司到市府說明，並要求好市多公司提供醫療等費用賠償，須於5月11日前提出補償方案。

好市多公司今天提補償方案，包括全額退費並提供同數額慰問金；購買並曾食用受影響商品的會員，若出現疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助新台幣500元檢測費用。

此外，好市多會員若確診A型肝炎，經回溯性疫調確認因食用受影響商品所致，好市多公司將負責相關醫療費用。

高雄市政府行政暨國際處表示，遭污染莓果已下架，將依法銷毀，衛生局依法進行裁罰。市府消費者服務中心目前受理民眾提出申訴共9案，若消費者有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，消保官將全力協助。

市府表示，會持續與行政院消費者保護處密切聯繫，並協調優良消保團體承接團體訴訟，必要時將協請提起團體訴訟。衛福部也表示可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。

市府指出，欲提起團體訴訟的消費者，可保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。此案權益受損的消費者，可撥打1950消費者服務專線，向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

好市多 A肝莓果

延伸閱讀

好市多A肝莓賠償出爐 新北14處檢驗補助500元

好市多冷凍毒莓賠償條件出爐！全額退費再給慰問金及補助A肝檢驗、治療費用

她秀好市多這款45元精緻好物 眾人驚艷：造型太讚了吧

好市多再入北市府說明 A肝毒莓果賠償方案明出爐

相關新聞

好市多提賠償 消基會：金額「沒誠意」願協助團體訴訟

好市多（Costco）冷凍莓果檢出A肝病毒，總計共4.2萬名會員有購買紀錄，業者今日正式公告賠償方案，除了全額退費外，也...

好市多冷凍毒莓賠償條件出爐！全額退費再給慰問金及補助A肝檢驗、治療費用

美式賣場好市多「A肝莓」事件燒出會員怒火，目前好市多已被髙市衛生局重罰750萬元，更宣布全面回收已售出、仍於效期內的全部...

好市多A肝莓賠償出爐 新北14處檢驗補助500元

美式賣場好市多「A肝莓」事件，日前全面回收後，今上午好市多在官網發出最新公告，表示除了配合主管機關指示，退回商品並慰問同...

莓果風波／疾管署建議 3類人可打A肝疫苗

知名美式賣場好市多冷凍莓果品項遭驗出A肝病毒陽性，目前三品項均已下架。民眾該如何自我判斷感染A肝風險？衛福部疾管署副署長...

A肝毒莓果 好市多今提賠償案

好市多接連爆出莓果驗出Ａ肝病毒事件，衛福部食藥署在四月檢出Ａ肝病毒，好市多台中二家分公司得知卻未依法向衛生局通報，台中衛...

好市多再入北市府說明 A肝毒莓果賠償方案明出爐

台北市長蔣萬安今透露好市多再度入府說明賠償事宜，法務局下午表示，目前北市以受理8件相關消費申訴，今天在會議中也強烈要求提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦