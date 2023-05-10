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吃莓果染A肝？ 複驗為陰性
美式賣場好市多科克蘭冷凍三種綜合莓及藍莓被檢驗出A型肝炎病毒，台北市衛生局五月五日接獲一例急性病毒性A型肝炎個案通報，初驗結果為弱陽，疾管署昨天表示，複驗結果為陰性，排除急性A型肝炎，與同新北市四十多歲女性疑似個案都為陰性，排除相關性，宣告結案。
衛福部長薛瑞元昨天則指出，以後有關食品安全，每周三將有固定記者會，也會每天公布回收莓果數量以及通報的疑似感染A肝個案等數據；食藥署今天就會舉辦第一場記者會，並公布好市多賠償方案涉及團體訴訟，衛福部可以補助相關訴訟費用等資訊。
至於外界質疑好市多A肝莓果事件，食藥署處理速度「慢半拍」，衛福部長薛瑞元說，「食藥署警覺性其實很高」，關於檢驗時程部分，民眾可能有誤解，因為邊境檢出含A肝病毒的莓果，並未流入市場；隨後食藥署市場調查、採檢，發現另一批莓果檢出A肝病毒，隨即下架、回收。
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