北市好市多冷凍莓類全數下架 持續查核食品業者

好市多進口冷凍莓果接連驗出A肝病毒，台北市衛生局今天表示，好市多內湖及北投分店的冷凍莓類已全數下架，將持續查核餐廳、飲料店等食品業者，確保沒有使用違規批次產品。

好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，後來進口的冷凍藍莓又在邊境驗出A肝病毒陽性，食藥署因此命好市多將同品項全部產品預防性下架。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，經查核好市多內湖及北投分店，賣場已將販售冷凍莓類產品全數下架，截至昨天冷凍綜合莓累計下架量共7070.4公斤（3928包）、退貨量3218公斤。

衛生局接續表示，賣場冷凍藍莓下架量共1813.73公斤（799包）、退貨量1836公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨量42.5公斤。

衛生局指出，同時持續查核餐廳、飲料店及麵包店等各類食品餐飲業者，截至昨天為止已查核214家，未發現使用違規批次產品。

衛生局食藥科長陳怡婷向中央社記者表示，短時間內將配合食藥署每天公布最新下架及退貨量，並全面、持續抽查使用莓果產品的食品業者，希望釐清此次驗出A肝病毒為單一事件，而非全面性的汙染。

此外，台北市政府發言人殷瑋轉述，因應好市多莓果驗出A肝病毒，台北市長蔣萬安在今天上午的市政會議上有3點裁示，包含要求衛生局官網建置A肝資訊專區、法務局消保官即時掌握好市多賠償機制並適時對外說明，以及各局處應向市民即時說明問題處理進度，讓市民看見政府的努力。