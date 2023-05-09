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好市多A肝莓果延燒 嘉縣3消費者出現倦怠發燒均緩解

中央社／ 嘉義縣9日電
美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓果、藍莓遭到A型肝炎病毒汙染。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓果、藍莓遭到A型肝炎病毒汙染。圖／聯合報系資料照

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發關注，嘉義縣衛生局掌握縣內295名消費者，採取電話關懷及追蹤衛教，其中3人出現倦怠及發燒等症狀，已主動就醫，目前症狀均緩解無不適。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，病毒性A型肝炎主要透過糞口傳染，可經由食用受病毒污染的水或食物感染，民眾平時應養成正確洗手，也要注意廁所環境清潔，以降低感染風險；A型肝炎潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適、黃疸等症狀。

衛生局表示，依據食藥署提供縣內購買美式賣場莓果295名消費者名單，採1對1電話關懷服務，截至昨天已掌握241名消費者，其中有3人出現倦怠及發燒等症狀，已主動就醫目前症狀均緩解無不適，尚餘54名民眾未聯繫上，持續追蹤中。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，目前尚未接獲A型肝炎通報個案與這批莓果有相關，提醒民眾應留意於食用後60天期間自身健康狀況，如出現相關症狀須盡速就醫；若有慢性肝炎、免疫不全者等疾病高風險民眾，於食用這批美式賣場莓果2週內可自行前往醫療院所，由醫師評估是否可自費接種A型肝炎疫苗。

趙紋華提醒民眾，幼兒A型肝炎疫苗已納入兒童預防接種公費疫苗項目之一，家長應按時帶幼兒完成接種，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力。

好市多 A肝莓果 衛生局

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