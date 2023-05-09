日台草莓農藥雙標？薛瑞元：台未用可當特色宣傳
日本草莓農藥屢違規遭邊境攔截，食藥署擬預告開放殘留量，但現行規定國內草莓農不得使用相同農藥。衛生福利部長薛瑞元今天說，可把未用這類農藥當作台灣草莓特色大力宣傳。
自日本進口的草莓因農藥殘留違規，多次遭邊境攔截，日方向台灣申請開放克凡派、氟尼胺這2款農藥使用於草莓的殘留量，衛生福利部食品藥物管理署預計近期預告。國民黨團昨天召開記者會，質疑現行規定國內草莓農不得使用這2款農藥，食藥署竟要開放日本進口草莓的殘留量。
外界質疑食藥署雙標，薛瑞元今天上午出席活動後接受媒體聯訪時表示，目前仍在內部評估及審查階段。
不過，薛瑞元強調，這不是針對日本草莓，陸續都有農藥許可的申請送來，世界各國、國內農民、農業團體等都可以提出申請，經過專家評估是否適合訂定農藥殘留容許量標準，都是根據科學、有一定審核程序。
薛瑞元說，若國內草莓農提出申請，同樣會按程序評估，但國內草莓農多數沒有使用這些農藥，「就變成是台灣草莓的特色，可以大力宣傳」，消費者會更願意食用。
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