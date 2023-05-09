莓果風暴 衛福部將按日公布疑似感染A肝個案數

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發關注，衛生福利部長薛瑞元今天說，針對食安問題，未來每週三將有固定記者會對外說明，另外會按日公布疑似感染A肝個案數等資料。

好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。台北市接獲1例急性病毒性A型肝炎通報，衛生局昨天晚間表示，初驗結果弱陽性，原檢體已送中央實驗室複驗。

薛瑞元今天上午出席活動後接受媒體聯訪時說，結果預計下午由疾管署對外說明。

薛瑞元進一步指出，3月檢出A肝病毒的問題產品是在邊境攔獲，當時依規定全數退運或銷毀，沒有流入市面，但食藥署同步啟動後市場稽查，針對已輸入的產品採檢，因此再發現一批問題產品，立刻進行下架回收，包括民眾已買回家的部分。

薛瑞元說，北市弱陽性個案應該是在下架回收中產品中驗出，換言之是有人買回去後疑似受到感染，前往醫療院所求診，這些是不同階段的事件，食藥署預計明天召開記者會說明。

莓果風暴延燒，薛瑞元表示，未來關於食品安全，每週三將固定召開記者會說明，另外針對這些回收數量、通報疑似感染A肝病毒個案、是否攝食問題莓果個案數等資料，將按日公布相關數據。

薛瑞元強調，這次處理莓果事件並沒有慢半拍狀況，「我們警覺性很高」，在邊境發現後馬上啟動後市場調查，且A型肝炎病毒的檢驗程序繁雜，約需10天時間才能完成，為了準確不得不如此。