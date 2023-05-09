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43歲以下沒抗體 可打Ａ肝疫苗

聯合報／ 記者鍾維軒劉懿萱修瑞瑩黃寅／連線報導

好市多Ａ肝莓果事件延燒，造成民眾人心惶惶，台南市衛生局長蘇世斌表示，台灣多年前推動公筷母匙等衛生政策，讓Ａ肝病例大幅下降，但造成一九八○年後出生的民眾幾乎沒有抗體，建議民眾可自費注射Ａ肝疫苗。

由於民眾擔心吃到Ａ肝莓果造成身體不適或更嚴重的影響，蘇世斌分析，Ａ肝感染者一般症狀輕微，但年長者或免疫功能差者仍有發生猛爆型肝炎死亡的機率；台灣雖透過衛生政策，降低病例，但一九八○年到二○一七年出生的民眾，幾乎無Ａ肝抗體，為避免後面有重症患者出現，建議可以自費注射Ａ肝疫苗。

北市衛生局表示，如有民眾食用疑似汙染莓果，請於最後一次食用日次日起六十日進行自我健康監測，期間如出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服或黃疸等急性病毒性Ａ型肝炎疑似症狀，請儘速就醫。

若曾食用遭汙染莓果產品，衛生局說，可在最後一次食用日後二周內就醫評估自費接種Ａ型肝炎疫苗必要，北市共一五二家醫療院所提供自費Ａ型肝炎疫苗接種。

台中市衛生局昨指出，好市多提供全國購買會員名冊計八三五七人次，其中台中市有五○七七人次，昨天已要求好市多全數完成電話或簡訊聯繫，其它縣市會員購買資訊已由所屬縣市衛生局追蹤。另商業會員部分共計有一二八人，均已電話聯繫確認。

衛生局也祭出五大作為，包括「主動健康關懷追蹤」、「進口違規莓果商品全面停用」、「食安資訊公開透明」、「嚴密稽查及抽驗」、「確保消費者權益」，守護市民食安與權益。

好市多 A肝莓果

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