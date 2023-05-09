吃莓果染A肝？北市1例弱陽性今複驗

美式賣場好市多販售進口科克蘭冷凍三種綜合莓及藍莓，被檢驗出Ａ型肝炎病毒事件持續延燒，各地都有通報個案，其中台北市衛生局昨表示，本月五日接獲一例曾食用莓果的急性病毒性Ａ型肝炎通報，初步檢驗有微弱陽性訊號，原檢體已送衛福部疾管署昆陽實驗室，今天將複驗。

北市衛生局昨強調，疫調個案曾於三、四月食用莓果，目前個案與二名同住家人皆無急性病毒性Ａ型肝炎症狀，但個案結果呈現弱陽性；北市衛生局已發函通知各醫療院所加強疑似病例通報。

胸腔外科醫師蘇一峰則於昨天稍早於臉書公布另一例疑似個案，一名年輕男性於三月健檢發現肝功能異常，指數暴增到五百多，後來新聞報導好市多莓果風波，他到院抽血檢驗驗Ａ肝病毒，結果為陽性。疾管署副署長羅一鈞表示，目前僅收到新北一例四十多歲女性疑似Ａ肝通報個案，並非年輕男性，正釐清相關案情。

羅一鈞說，該名女性為Ｂ肝帶原，近期肝功能檢驗報告異常，三月食用好市多科克蘭綜合莓果，於五月一日接獲好市多電話及簡訊通知，隔天自費檢驗Ａ肝，抗體為陽性，因其檢驗單位非疾管署認可的Ａ肝檢驗機構，衛生局將檢體送交疾管署認可實驗室複驗，檢驗結果為為Ａ肝IgM陰性，暫排除急性Ａ型肝炎；而個案三名家人檢驗結果也皆為陰性。

新北衛生局昨指出，接獲疾管署告知，新北疑似Ａ肝通報個案為四十多歲女性，曾於三月食用好市多科克蘭綜合莓果，當事人有Ｂ肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，五月一日接獲好市多電話及簡訊通知後，五月二日自費檢驗Ａ肝抗體，呈現陽性。

但因其檢驗單位非疾管署認可Ａ肝檢驗機構，衛生局將檢體送交疾管署認可實驗室複驗，昨結果出爐，為Ａ肝IgM陰性，暫排除感染急性Ａ型肝炎。為慎重起見，新北衛生局將再採集個案血清檢體，送往昆陽實驗室檢驗，食藥署與衛生局也將到個案住家家訪，取回食餘莓果，以利後續調查。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，針對「其他國別的柯克蘭或非柯克蘭產品」進行抽驗，檢驗持續進行中，但需花費十二天時間，待有結果再行公布。

食藥署統計，截至五月七日，好市多回收科克蘭綜合莓一萬九三九○點○九公斤、科克蘭冷凍草莓四二七點八五公斤、科克蘭冷凍藍莓一萬一四三五點四三公斤，累計三萬一二五三點三七公斤。已擴大抽驗所有冷凍類莓果產品，另初步判斷這次汙染源與原料產地、生產工廠無關，請好市多盡速調查。

行政院消保處則表示，迄今已接到廿五件申訴案件。行政院消保官王德明表示，目前消保處是透過申訴調解機制，協助消費者向好市多求償。他表示，若申訴調解不成，消保處必要時會提起團體訴訟；欲提團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利訴訟進行。