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A肝莓果現個案？ 羅一鈞：檢驗陰性、排除急性A肝

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／食藥署提供
好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒。圖／食藥署提供

好市多A肝莓果事件延燒，網紅醫師今天在臉書爆料，有民眾3月健檢發現肝功能異常，由於該市民有吃到問題莓果，也已經通報新北市衛生局。對此，疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案經實驗室複驗，檢驗結果為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

網紅醫師蘇一峰則在臉書質疑，並表示收到年輕男性的網友訊息，說自己三月健檢發現肝功能異常，後來暴增到500多（正常人是40以下），後來看新聞想起來有買好市多的莓果，驗了A肝是陽性。

不過羅一鈞表示，新北疑似A肝通報個案為40多歲女性，並非媒體所指年輕男性。個案曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，也有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交疾管署認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

對於個案性別與網紅醫師所指的有所出入，羅一鈞表示，新北市沒有其他個案通報，且發病月份、檢驗歷程和數值皆吻合。

不過為了慎重起見，羅一鈞表示，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局也於昨日針對三名曾食用該莓果的家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。

針對是否有其他疑似個案，羅一鈞表示，疑似個案由地方政府統計和彙整，確定個案才會由疾管署公布。只是因為今天新聞爆出這名個案，才緊急對外說明。

好市多 A肝莓果

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