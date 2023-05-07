A肝莓風暴 好市多回收3款莓果

美式賣場好市多「Ａ肝莓」事件持續延燒，髙市衛生局不僅決定重罰七五○萬元，更令好市多基於社會責任，立即全面回收已售出、仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品。對此，好市多表示，配合衛生主管機關要求，將儘速回收效期內之相關產品。

好市多表示，即日起接受會員就仍在效期內之＃六九二二九○科克蘭冷凍草莓、＃七二二五七三科克蘭冷凍藍莓、＃一○一○五九八科克蘭冷凍三種綜合莓等三項商品之相關退貨及退款。

好市多販售二款冷凍莓果產品遭Ａ肝病毒污染，約四點二萬名會員購買到問題商品，桃園有少數民眾表示出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，已就醫抽血，但截至昨午暫無感染Ａ型肝炎個案。根據衛福部統計，截至昨天為止，監測到卅一例本土Ａ肝個案，未有任何一例與好市多事件有關。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，最快五月中旬，揭曉五月初第二度採檢好市多十多項莓果產品結果。

台中市衛生局長曾梓展與業者視訊會議時，建議提供吃到問題莓果的消費者，免費施打Ａ肝疫苗。好市多表示，將研議後續解決方案，並統一公布。依疾管署公告，Ａ型肝炎疫苗費用單劑一一三○元至二二○○元。

疾管署副署長羅一鈞表示，我國目前有葛蘭素史克（GSK）及默沙東（MSD）二家藥廠，提供成人自費Ａ肝疫苗，疾管署目前提供的公費Ａ肝疫苗為兒童疫苗，非成人疫苗。

羅一鈞表示，根據流行病學調查，目前年齡在五十歲以上民眾普遍有Ａ肝抗體，而四十至五十歲區間是過渡期，四十歲以下國人有Ａ肝抗體比率較低。

消保處說，已要求業者依法賠償相關醫療及Ａ肝疫苗費用，若消費者無法獲得妥適處理時，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟。