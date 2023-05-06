好市多驗出A肝莓果 中市府稽查並視訊協商消費者權益

好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，台中市政府昨跨局處聯合稽查小組到賣場了解商品下架及等待銷毀置放情形。由於A肝病毒潛伏期最多可達數十日，引起消費者擔憂，市府昨天也並與好市多總公司視訊會議，建議業者應考量疫苗施打時效，提供受害消費者打疫苗，並協商消費者權益維護事宜。

美式賣場好市多從智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，台中市政府已要求業者5月5日起回收全部問題商品，昨由衛生局跨局處組成聯合稽查小組，會同經發局、地政局及法制局消保官，前往好市多北台中分公司及台中分公司稽查，確認問題產品已全數下架。

市府昨天也與好市多總公司視訊會議，衛生局長曾梓展以醫師專業，建議好市多應考量疫苗施打的時效，盡速提供受害消費者施打疫苗的機會。法制局長李善植表示，A肝病毒潛伏期最多可達數十日，有食用的消費者這段期間不免擔心害怕，好市多應重視消費者的需求，除對A肝感染者提供賠償，亦應善盡企業責任，加速對食用該批號的消費者提出合理的檢驗及疫苗注射計畫。

衛生局表示，統計至5月4日，回收檢出病毒的三種綜合莓(有效日期在今年9月19日)及其他批號共2噸945.25公斤，下架各類冷凍莓果計13噸740公斤，後續將全數依規銷毀。衛生局責令業者逐一電話關懷消費者健康情形，提供退貨資訊及醫療協助，確保民眾權益。

衛生局表示，民眾出現A型肝炎症狀，可至18家醫療機構檢驗，詳情請上衛生局網站；A型肝炎病患應注意排泄物處理、手部清潔與可能汙染環境及器具消毒等腸胃道隔離措施，應暫停製備食物、照顧病人或嬰幼兒，出現黃疸後7天或發病後在家休息14天即可解除隔離。