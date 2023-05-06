好市多莓果風暴聲量燒破萬筆！衛生局重罰750萬　事件始末一次看

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文／林子洵

美式賣場好市多從智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，近日又傳出「冷凍藍莓」也中標引起全台關注，好市多也出面證實約有4.2萬名會員購入問題產品。今（5）日，高雄市衛生局經審酌事實造成的影響規模與綜合評估，決定對好市多重罰750萬。



好市多莓果風暴擴大

根據食藥署發出的公告顯示，該次案件是食藥署監控國際食品警訊，主動發現涉及A型肝炎病毒污染之食品回收警訊事件，故啟動邊境及後市場查驗措施。

好市多近期向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地：智利，規格：1.81 kg/包）」檢出 A 肝病毒陽性，食藥署旋即啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往該公司抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性（產品標示有效日期2023/09/19）。

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根據《ETtoday新聞網》先前報導，食藥署南區區管中心副主食藥署南區區管中心副主任蔡佳芬受訪時表示，好市多進口的莓果於4月10日在邊境被檢出A肝病毒陽性時已是深夜，隔日已立即啟動預防性下架並抽驗，但因檢驗程序繁雜，需要先蒐集莓果表面的RNA送PCR檢驗，再針對可疑的片段做定序，需要至少2週才拿到檢驗報告，並強調「在結果沒出來之前，我們也不知道產品有無問題，不可能對一個未知的東西告訴民眾不能吃」。

此外，食藥署也在事發當下立刻要求好市多將產品下架，在確認結果後就對外公布，未來也會持續把關，希望在第一時間幫民眾攔阻風險產品。

高市衛生局重罰750萬

高雄市衛生局後來發現好市多並未即時提供銷貨清單，第一時間先開罰30萬罰緩，今（5）日高市衛生局也表示，經衛福部食藥署指示，審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，決定依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條規定，加重裁罰750萬，不合格產品依法沒入銷毀。

好市多再次主動宣布召回「科克蘭冷凍藍莓」

昨晚好市多再次主動宣布召回2023/02/17至2023/04/30這段期間賣出的#722573 「科克蘭冷凍藍莓」（有效日期 : 2024.02.24、 2024.02.25），引發外界猜測是否連A肝藍莓都流入市場？

對此，食藥署南區管理中心主任魏任廷表示好市多公司4月11日有報驗冷凍藍莓產品，5月1日晚間檢出A肝陽性，當批產品退運銷毀，未流入市面。

不過，在美方3月發布國際警訊前，同樣的產品也曾有輸入台灣的紀錄，因此好市多才決定主動召回。食藥署也針對好市多販售的其他國家莓果進行擴大抽驗，檢驗時間約12天，預計五月中旬可以公布結果。

北市法務局要求研擬補償

目前好市多針對買到「毒莓果」的會員，緊急召回商品並退款。台北市法務局也要求好市多需負擔起所有民眾後續進行醫療的賠償責任，就算身體沒有不適的情形也要提出應有的補償。對此，好市多發布聲明，承諾會有補償計畫，但方案還在研議中。

image source：好市多

兩週期間聲量高達16,660筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見， 4月28日好市多冷凍莓驗出A肝病毒後，引起全台網友關注與熱議，創下4,182筆聲量。5月3日又再次爆出「冷凍藍莓」疑似也驗出A肝病毒，聲量來到3,536筆。統計4月21日至5月4日這兩週期間，「好市多毒莓果」的相關聲量總計多達16,660筆。

另外，在此期間「好市多毒莓果」的探索概念中也出現了「食藥署」、「薛瑞元」、「好市多回應」、「消基會」等主題，顯示出許多民眾正在關注後續的處理措施。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月21日至2023年05月04日。

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