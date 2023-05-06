好市多同效期A肝藍莓 已賣1.4萬包

Ａ肝莓風暴愈演愈烈，好市多前天更新公告，召回二月十七日至四月卅日間賣出的「科克蘭冷凍藍莓」，效期到明年二月廿四及廿五日。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，該產品於今年三月前進口，與五月一日檢出Ａ肝病毒的冷凍藍莓同效期，目前銷售一點四萬包，但是否也有Ａ肝病毒，仍待檢驗，好市多已預防性下架。

好市多在高雄有兩間分店，先前因未即時提供銷貨清單已遭高市衛生局依傳染病防治法處卅萬元罰款，審酌影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，昨依違反食安法裁罰七五○萬元，並要求好市多全面回收已售出、仍於效期內的「科克蘭冷凍莓果類產品」。

高市衛生局說，目前清查高雄有二千四百多位會員購買該批次的冷凍綜合莓，高雄尚無確診個案，將持續健康監測。

好市多表示，五月一日邊境攔截的冷凍藍莓與前天公告召回的冷凍藍莓為不同進口時間、但效期皆為至明年二月廿四日、明年二月廿五日。前天公告召回的，是今年二月十七日至四月三十日販售的＃七二二五七三科克蘭冷凍藍莓，進口的時間更早，因邊境不合格通知，配合主管機關做出商品自願性召回。

食藥署要求好市多回溯所有「Ａ肝莓」報驗紀錄，但食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬表示，經調查發現，好市多進口貨號與銷售貨號，完全對不起來，前天公告召回的冷凍藍莓，無法確定與五月一日邊境攔截的冷凍藍莓為同貨號或是同批號，僅有效期相同。

消基會名譽理事長謝天仁批評，食藥署四月底於邊境攔截，即使當時未有Ａ肝莓產品流入國內市場，也應該發出警訊，預防性下架，食藥署明顯是把廠商的利益放在民眾健康之前，已處於「失能狀態」。食藥署至今從未公開呼籲「民眾先暫時不要食用冷凍莓果」，還要大家安心購買母親節蛋糕，身為主管機關，問題非常大。