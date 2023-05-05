好市多A肝莓惹風波 高市衛生局下令全面回收

高雄好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，高雄市衛生局除依食安法加重裁罰新台幣750萬元，今天晚間再度表示，已令好市多全面回收已售出、仍於效期內的「科克蘭冷凍莓果類產品」。

高雄市衛生局今天晚間新聞稿表示，衛福部食藥署於邊境查驗、及高市衛生局於後市場抽驗好市多股份有限公司輸入的產品，已有多件檢出A型肝炎病毒陽性。

衛生局指出，因公司商業登記所在地在高雄市，高市衛生局今天命好市多股份有限公司，基於企業責任，立即全面回收已售出、仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，以維護消費者食用安全。

高雄市政府衛生局今天上午發布訊息指出，針對好市多進口科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期2023/09/19）檢出A肝病毒，經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定，加重裁罰750萬元，不合格產品依法沒入銷毀。

此外，好市多未及時配合提供銷貨清單，衛生局也已依傳染病防治法處30萬元罰鍰。