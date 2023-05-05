吳秀梅關鍵字炸了！好市多「莓」解 再傳日本草莓農藥殘留放寬

image source：YouTube/衛福部疾管署

文/陳宣懿

繼美式賣場好市多冷凍莓果驗出A肝病毒之後，現在又傳出日本進口的草莓也有問題。食藥署稽查發現，從2022年下半年至今，共計37批草莓不合格，通路包括好市多，還有微風超市和唐吉訶德都上榜，原因是驗出禁用農藥。好市多針對草莓檢出農藥殘留表示，所販售的產品都是依循台灣政府的法令進口，若有抽驗不合格，會依主管單位的指示來辦理。

台灣並未核准草莓上使用「克凡派」、「氟尼胺」等農藥，導致日本草莓頻繁發生農藥違規。食藥署表示已於2023年2月收到日方申請盼通過「克凡派」、「氟尼胺」在草莓上的使用核准。食藥署長吳秀梅3日指出，食藥署接獲日方申請後，經與農委會與相關專家討論後，將核准兩種農藥用於草莓，目前正依照行政程序，最快有機會在2週內預告解禁。

吳秀梅近一週熱門關鍵字 「藍莓、草莓、農藥」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/27～2023/05/03）統計調查，近期引發熱烈討論話題的食藥署長吳秀梅，近一週的網路熱門關鍵字，包含好市多藍莓衍生出「a肝、好市多、藍莓、綜合莓、冷凍莓」字詞入榜，還有日本草莓農藥的相關字詞「日本、草莓、農藥、氟尼胺」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

黃揚明開酸日本草莓統稱「吾秀莓」 網友：政府沒有最扯只有更扯

對於食藥署擬將日本草莓農藥殘留放寬，黃揚明臉書開酸，「以後放寬農藥殘留標準後，從日本進口的草莓，就統稱『吾秀莓』」，同時也不忘喊話，「但說真的，在野黨立委別忘了把關食安啊！」

貼文一出，不少網友留言回應，「現在的政府沒有最扯只有更扯，只要碰上美日就自動轉彎，食安算什麼，一點都不重要」；還有人說，「美豬，加牛，日莓，日核！還有什麼？」

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