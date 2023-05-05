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QA整理包／「好市多A肝莓」掀食安風暴 消費者怎求償、4大症狀要就醫一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多販售的冷凍莓果驗出A肝病毒，各分店設置專門退貨櫃檯處理。本報資料照
好市多販售的冷凍莓果驗出A肝病毒，各分店設置專門退貨櫃檯處理。本報資料照

衛福部食藥署4月10日於邊境抽驗好市多進口產品，其中冷凍莓果被驗出有A肝病毒，沒想到進口冷凍藍莓也接連驗出A肝病毒。好市多表示，約有4.2萬名會員買到問題商品，造成民眾人心惶惶，聯合新聞網整理「好市多A肝莓」事件起因，以及業者後續處理方式，帶您一次掌握。

Q1：什麼商品中標？

衛福部食藥署4月10日於邊境抽驗好市多進口產品，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，後續檢驗結果出爐，驗出該產品有A肝病毒，食用者恐會增加感染A肝機率。

繼好市多冷凍莓果被驗出A肝病毒，衛福部食藥署邊境檢驗又在好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓」中檢出，高達十五公噸藍莓遭攔截退運。

好市多正式向會員發出冷凍藍莓商品召回通知。圖／摘自好市多官網
好市多正式向會員發出冷凍藍莓商品召回通知。圖／摘自好市多官網
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒。食藥署提供
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒。食藥署提供

Q2：商品污染可能原因？

新果國際農產物流執行長黃文弘推估，藍莓在種植時，因水源汙染問題造成A肝病毒殘留的機率較小，最可能的環節應該在「加工出口」前的清洗環節出問題。

Q3：好市多如何處理？

針對「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A型肝炎汙染事宜，好市多發布聲明稿指出，今年3月2日至4月11日期間所販售的#1010598「科克蘭冷凍三種綜合莓」，其中部分商品（有效日期至2023年9月19日）經檢出A型肝炎病毒汙染。

另外，好市多也在官網發出召回公告，提醒在今年2月17日至4月30日期間，曾購買編號＃七二二五七三科克蘭冷凍藍莓的民眾，因有部分商品（有效期限為明年2月24日、明年2月25日）檢出A型肝炎病毒，主動通知召回。

Q4：消費者如何求償？

好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品，並提醒好市多會員若持有該商品，請立即停止使用，攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

對此，北市法務局表示，消費者若經醫生評估，確實有需要進行醫療行為部分，如施打A肝疫苗等，好市多應負責全部賠償責任，這點已獲好市多同意。

至於外界關心是否有退貨以外的補償措施，好市多表示，目前積極研議中，將提供方案以回應相關團體及消費者。

Q5：如果吃到該怎麼辦、會有什麼症狀？

泰醫院消化內科超音波檢查室主任胡瑞庭表示，A型肝炎傳播途徑主要是口糞傳染，一般來說，遭到感染後約一個月，可能出現腹瀉症狀，若病情嚴重時則可能出現四大症狀，這時須盡速就醫檢查：

一、眼白、皮膚泛黃等黃疸症狀
二、尿液顏色呈深茶色
三、食欲不振
四、全身倦怠感

胡瑞庭指出，這次遭A肝病毒汙染的冷凍綜合莓或藍莓，依目前業者回收品項的日期推算，如果是2月份吃到，3月就會出現症狀，但目前各醫療院所並未出現大量肝炎患者，且受汙染產品為冷凍產品，A肝病毒存活不易，因此，感染風險應該不高，民眾不需過度擔心。

好市多 A肝莓果

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