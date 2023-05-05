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Ａ肝莓果賣4.2萬人 消費者就醫 好市多允賠償

聯合報／ 記者黃筱晴鍾維軒／台北報導
北市法務局邀請好市多北投店與內湖店說明A肝病毒莓果退款、賠償處理狀況。圖／北市法務局提供
北市法務局邀請好市多北投店與內湖店說明A肝病毒莓果退款、賠償處理狀況。圖／北市法務局提供

美式賣場好市多接連爆出進口的冷凍綜合莓、藍莓產品被驗出Ａ肝病毒，為此，北市法務局昨邀請北市兩家好市多業者了解處置情形，消保官更要求好市多要有補償方案；好市多表示，目前在積極研議中。業者也透露，購買到有問題莓果約二萬二千名會員，藍莓則約二萬名會員。

北市法務局表示，已要求好市多研議針對購買相關批號有問題藍莓或莓果紀錄的消費者，應增列其他退費方式，如果使用信用卡消費，是否得透過信用卡機制退費或下次消費時直接折抵，避免造成消費者排隊退費時間或有不克前往賣場退費之不便。

北市法務局表示，消費者若經醫生評估，確實有需要進行醫療行為部分，如施打Ａ肝疫苗等，好市多應負責全部賠償責任，這點已獲好市多同意。

好市多昨也在官網發出召回公告，提醒在今年二月十七日至四月三十日期間，曾購買編號＃七二二五七三科克蘭冷凍藍莓的民眾，因有部分商品（有效期限為明年二月廿四日、明年二月廿五日）檢出Ａ型肝炎病毒，主動通知召回。會員可攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場退貨。

好市多 A肝莓果

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