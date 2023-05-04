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好市多冷凍莓風波延燒 小便呈「這顏色」恐患A肝快就醫

中央社／ 台中4日電
美式賣場好市多進口的冷凍莓果接連被驗出受到A肝病毒感染。圖／食藥署提供
美式賣場好市多進口的冷凍莓果接連被驗出受到A肝病毒感染。圖／食藥署提供

好市多冷凍綜合莓、藍莓接連驗出A肝病毒。台中大甲李綜合醫院指出，如果小便顏色變深茶色、食慾不佳或是全身倦怠特別疲勞，可能是急性肝炎，要及早就醫。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，感染A型肝炎症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不佳、噁心、嘔吐等，與一般感冒症狀相似，部分患者出現茶色尿、黃疸等比較嚴重的症狀，大多數的人感染後會自然痊癒，產生抗體，雖然致死率僅有千分之3，還是不能大意。

賴大豊指出，A型肝炎主要經由糞口傳染，最常見的傳染途徑是食用到受病毒污染的食物或水。另外，人與人接觸也有可能會傳染，當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染。因此，一定要養成良好的衛生習慣，飲食、用餐前要確實洗手，降低感染的可能性。

現在天氣愈來愈熱，食物保存不好容易孳生病菌，賴大豊說，民眾應注意飲食衛生，不生飲、生食，食物應煮熟，尤其是生蠔或水產貝類更要注意。雖然A肝病毒在攝氏85度的高溫下加熱1分鐘就能殺死，但煮熟的食物有時仍會被一旁的生食污染。

賴大豊強調，若真的出現A型肝炎症狀，一定要盡速就醫，千萬不要隨便亂服藥、喝酒，以免增加肝臟負擔，而且要充分休息、補充營養，如果抽血檢查沒有保護性的抗體，建議能自費施打A型肝炎疫苗。

台中市衛生局提醒，急性病毒性A型肝炎主要的症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸症狀且A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天。

好市多 A肝莓果

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