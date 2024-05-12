家庭生活傳習 31歲布農族張慧玲獲頒族語模範母親
原住民族委員會今天表揚族語模範母親，這屆最年輕得主為布農族31歲的張慧玲，在女兒小時候就開始家庭族語傳習，她的女兒王加恩在5歲成為112年度最年輕取得族語認證者。
原民會舉辦113年度族語模範母親表揚典禮，今年甄選出原住民族16族、共50名族語模範母親。
這次最年輕的獲選者是31歲布農族張慧玲（Niua），嫁入卡那卡那富族家庭，5歲女兒王加恩（Lika）為112年度最年輕取得族語認證者（卡那卡那富語初級）。
張慧玲說，家中會營造生活化族語環境，用餐時以族語來做謝飯禱告，家裡各處貼上族語字卡，讓孩子在耳濡目染之下聽說族語，自然地與孩子使用族語；除了參與族語推動家庭計畫外，也積極參與學校推動的族語課程。
張慧玲提到，家人都會同時練習布農和卡那卡那富的族語，也希望繼續將族語和文化傳承下去。
原民會主委夷將．拔路兒Icyang Parod致詞時表示，母親是家庭中傳承族語重要的角色，期盼每個原住民族家庭在家庭深耕語言文化。
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