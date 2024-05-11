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母親節到了！他想送這禮物又怕後悔 內行全不推：淪為衣架

聯合新聞網／ 綜合報導
明天就是母親節！你想到要送媽媽什麼禮物了嗎？示意圖/Ingimage
明天就是母親節！你想到要送媽媽什麼禮物了嗎？示意圖/Ingimage

明天就是母親節！你想到要送媽媽什麼禮物了嗎？對此，一名網友認為媽媽平時繁忙於家事，想買張按摩椅來孝敬她，但又擔憂買了會後悔，好奇到底實不實用？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「按摩椅買了真的會後悔嗎？」為題，指出近期看到百貨公司在促銷按摩椅，他想讓媽媽做完家事後能坐在按摩椅上休息放鬆，但又看到不少人買了半年後，竟只剩下當「衣架」的功能，擔心買了不但佔空間又不實用。

貼文一出後，多數網友苦勸別買按摩椅，紛紛表示「相信我，買來之後根本不會用到」、「到後面上面坐的都不是人」、「絕對是後悔清單第一名」、「我不叫按摩椅，我叫置物櫃」、「你說對了，就是衣架」、「建議省下來去找人按摩，還能指定力道、時間，不是按摩椅能比的」、「按摩椅不就是專門拿來招待親戚的嗎？」、「千萬別買！又貴又占空間，使用率太低」。

不過，也有部分網友認為按摩椅很實用，紛紛回應「放客廳每天用一次還不錯」、「很實用啊，常常按到睡著」、「用了3年，不覺得不實用」、「不會阿，天天按，按到睡著」、「書房一邊按摩一邊配音樂，睡得很舒服」、「買，真的很實用，全家都能用」。

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