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慶祝母親節 高雄捷運及輕軌雙人同行媽媽免費搭

中央社／ 高雄8日電

歡慶母親節，高雄推出「雙人同行，媽媽免費搭高雄捷運及輕軌」活動，12日母親節當天，搭乘捷運或輕軌，子女與媽媽同行進出站，媽媽即享不限里程免費搭乘優惠。

高雄捷運公司今天新聞稿宣布，將與捷運局共同推出「雙人同行，媽媽免費搭高雄捷運及輕軌」活動，12日母親節當天，子女與媽媽同行（需2人同時進出站）搭車，媽媽可享不限里程免費搭乘捷運或輕軌。

此外，高雄捷運公司也攜手高雄市衛生局舉辦「溫馨五月護媽咪」健康篩檢，在高雄捷運及輕軌共19個鄰近車站出口指定地點提供婦女子宮頸抹片、乳房X光攝影等多項健康篩檢服務。

活動期間於高雄捷運站及輕軌站場次完成乳房攝影檢查或子宮頸抹片檢查者，即贈送限量精美小禮和高雄捷運免費搭乘1次票券，送完為止。另外，美麗島站的「墨凡．美麗島商場」也推出指定店家消費優惠等活動，並舉辦特色市集。

高雄捷運公司表示，母親節是世界重要節日之一，感謝媽媽們辛勞付出，歡迎民眾與媽媽一同搭乘捷運或輕軌出遊，歡度母親佳節。

母親節

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