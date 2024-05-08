博客來母親節「LOVE MOM」 10大品牌限時促銷

瞄準母親節檔期，博客來即日起至5月12日第二波母親節活動，寵媽送禮首選2折起。鎖定美妝、保健、美食、餐廚、服飾及3C家電品祭出獨家優惠，強打10大品牌，如正官庄、KOSE、星巴克、無印良品、點睛品、統一生機、美國康寧、dyson等聯合限時促銷。活動以「買一送一」單元最受歡迎，品牌以「無印良品」表現最亮眼，較去年同期業績成長1倍。

博客來首次舉辦「媽媽的真心話大調查」，吸引了超過1萬名網友參與，近半數人想收到現金。5月7日到12日，再推出「媽！親一個 告白媽運動」遊戲，幫助民眾向媽媽表達心意。即日起至5月8日，7-ELEVEN取貨不限金額限量登記送CITY CAFE 中杯冰美式乙杯。5月7日到8日會員日，全站分級會員消費滿1200元再88折起(部分除外)。5月8日至12日，同享統一集團通路滿688元享OPENPOINT點數10倍送(每人上限200點)。5月9日至12日，使用序號「@LOVEMOM」，消費滿1,500元現折100元(限量)，滿5,000元限量登記520元禮物卡。

根據博客來銷售觀察，目前最受歡迎的單元為「買一送一」，博客來也發現隨著氣溫漸暖與濕熱天氣到來，隨時補充水份的水瓶成為熱銷商品，如「BLACK HAMMER」HO飲手提ECOZEN輕透隨行杯吸管杯980ml。還有「美洛莉」100%葡萄籽油500ml，優惠價兩件只要298元。品牌表現以「無印良品」最突出，單日創下較去年同期成長一倍的佳績，正官庄 5月7日到8日結帳輸入「520mom」，消費滿5000元折555元。

獨家商品如【金牌】漢宮-金門ㄧ條根葡萄糖胺超大精油貼布&滾珠8件組(強效型X3+速效型X3+一條根萄葡糖胺薑黃精油滾珠瓶10mlX2)，原價2700元，特價999元，等同於3.7折，另外美妝夯品，IPSA 美膚機能液(200ml)-國際航空版，原價1360元，特價659元，現省超過一半。另外站上同步規劃100種愛你的方式療癒繪本展，囊括療癒系暢銷繪本 TOP200，參展商品66折起。

博客來首次推出「媽媽的真心話大調查」，吸引了超過1萬名網友參與，揭露了母親們對禮物、家庭生活和個人時間的不同偏好。調查中有最想收到什麼樣的母親節禮物？近半數受訪者希望收到現金，其次則偏好收到手寫卡片，顯示出母親們既重視實用性也看中情感的表達。

而日常最大的困擾是「發現書包中發臭的食物」占39%，緊隨其後的是「口袋裝衛生紙進洗衣機洗」。當孩子早睡留下小空檔時，32%的母親選擇享受寧靜。最讓母親開心的事情是「不用做家事」占36%，可見得處理家務對媽媽的情緒影響甚大。最後，在小孩表達愛意的方式上，36%的母親最想聽到「媽 我愛你」。5月7日到12日，博客來再推「媽！親一個 告白媽運動」小遊戲，用「Q版電子賀卡」向母親說聲我愛你。