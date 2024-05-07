優惠碼快筆記！母親節寵媽無極限 Uber Eats、foodpanda好禮直送到家

母親節將至，除了向媽媽表達感謝之意，寵愛媽媽的儀式感更不可少。外送平台紛紛推出母親節驚喜優惠，豐富大餐、美味蛋糕、花束禮物到美容保健好禮，讓民眾輕鬆為媽媽送上驚喜。

Uber Eats今年除了優市上架的母親節花禮外，更擴大與CNFlower西恩、日光花藝、玉屋、Beyond Scent、耶利亞花藝等全台24家花店商家合作夥伴合作，不只有經典的康乃馨花束，還有各種優雅、浮誇、溫馨風格的精緻花禮可選擇。

Uber Eats優市特別自即日起至5月16日上架Häagen-Dazs冰淇淋蛋糕，另外還有一系列美容保養與保健特色好禮，包括首次上架「提提研寵愛女人15入組」面膜；另外，燦坤也上架多款美容家電，還有家樂福、大潤發上架多款養生保健禮盒，隨點即送寵愛媽媽。

Uber Eats生鮮雜貨另獻上「啾愛母親節7折起」專區，即日起至5月21日於專區內點購生鮮雜貨品項可享最高7折或指定品項買1送1優惠。且即日起至5月15日所有用戶輸入優惠序號「啾愛優惠」，於Uber Eat優市點購訂單金額滿649元可再享8.8折優惠（單筆訂單最高折抵100元）。

此外，消費者即日起至5月21日在Uber Eats指定商家頁面點購母親節活動餐飲品項可享買1送1等優惠；Uber One會員輸入優惠序號「愛媽媽」並於活動餐廳點購指定品項，單筆訂單消費滿450元可獨享8.5折優惠，單筆最高折抵80元。

foodpanda母親節主打餐廳美味，蒐羅全台知名餐廳，包含鼎王麻辣鍋、悅上海、阿秋大肥鵝海鮮樓、牛苑溫體牛肉火鍋等人氣店家，5月11日至5月31日前指定餐廳指定品項8.5折起優惠，訂單滿499元輸入優惠碼「五告甘心」再享7.9折，疊加最高享6.7折優惠。

5月8日至5月14日，於foodpanda訂購美妝保養等生鮮雜貨指定店家，包含康是美、Tomod’s、 innisfree、The Body Shop等生活藥妝店家，滿699元並輸入優惠碼「五告貼心」即可享7.9折。