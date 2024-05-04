

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「母親節禮物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的母親節禮物聲量排行。

母親節就要到了，你想好要送什麼禮物了嗎？在這個專屬節日中，為了感謝偉大的媽媽，不少人為送禮絞盡腦汁，希望能送的「別出心裁」，但在眾多選項中，到底挑哪個比較好呢？讓我們一起看看網友對送禮有什麼建議吧！

一起逛街買「彩妝保養品」更有心 儀式感「蛋糕、花束」不可少

說到母親節送禮，不少人首推就是「彩妝保養品」，許多網友紛紛推薦自己的愛用品牌，整理成「孝順清單」，讓不少人大呼「我自己也想用」，甚至有網友開玩笑道「媽媽越用皮膚越好，都要比我年輕了」。

此外，有網友建議比起直接買來送媽媽，不如帶媽媽一起去逛街，表示「帶媽媽去挑選，到時你買不適合反而造成麻煩」、「可以先了解媽媽平常的保養習慣，跟愛用品牌，或是肌膚有什麼樣的困擾」，如此一來，才能買到更適合媽媽的產品！

而「蛋糕甜點」、「花束」也是許多人心目中母親節的標配，認為這就是母親節應有的儀式感，「我們家每年儀式感蛋糕絕對少不了」、「玫瑰花是我覺得最適合形容媽媽的花，康乃馨也不錯」，與此同時，有部分網友表達出自己的困擾，提到「每年都買差不多的很膩」，而為了帶給媽媽們不同於以往的驚喜，網友們花招百出，如「推台酒也有母親節蛋糕預購，去年有買，他們的蛋糕裡面會結合水果跟酒」、「自己做蛋糕給母親吃」等。

另外，送「珠寶飾品」也是一些人的紀念方式，除了購買現成的珠寶飾品外，不少人會客製手環、吊飾來表達母親在心中的特別，有網友便曬出自己與媽媽的「紀念信物」，讓民眾直呼「親子手鍊實在太有愛了」、「這項鍊也太可愛」。

還在猶豫要送什麼母親節禮物嗎？其實送禮不一定要送的太過昂貴，甚至超出自身所能負擔的極限，比起禮物的價值，心意才是獲得媽媽芳心的關鍵！別忘了送禮之餘，最重要的還是那一句「我愛媽媽」，相信媽媽一定會非常開心的！ 最懂媽媽心！網推TOP6「母親節禮物」送到心坎裡 圖片來源/unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「母親節禮物」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/23~2024/04/23，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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