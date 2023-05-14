母親節愛自己／專訪丁菱娟：減法哲學打造有意義的遺願清單

32歲就創業的丁菱娟，一手創立世紀奧美公關，並在事業最精彩的時刻華麗轉身，54歲宣告「畢業」，開始為自己而活。她退休後的第三人生，最新進度如何呢？

32歲創業的「品牌教母」丁菱娟，42歲把公司賣給了跨國集團，自己也轉為專業經理人；然而當了12年集團董事長後，她在54歲的黃金時期毅然卸下頭銜，辦了一場「畢業」演唱會。

「我年輕的時候就是民歌手，在餐廳駐唱，所以一直夢想辦一場個人演唱會！而我也是中文系的，所以寫作對我來說，是興趣，寫著寫著現在也成習慣了……。」

從事業裡退休，不代表人生就退休，她的身份更多元，從專欄作家、創業導與過去相較，她持續發揮專業、不吝鼓勵年輕人追求夢想，但也更從容優雅地「為自己而活」。

丁菱娟大半職涯都和品牌行銷、公關相關，離開職場後，為何人生下半場的篇章更精彩，活得優雅、自信又亮麗？母親節前夕她接受《遠見》專訪，暢談自己的第三人生和體會。

「人生上半場追求成就感，渴望客戶、上級的掌聲，凡事要當第一；但中場最重要的是尋求意義感，我已享受過掌聲，下半生就不一定要以賺錢為目的！」

「我要找到『非我不可』的那件事情，下半生才會不虛此行。」

在丁菱娟的人生定義中，第一人生是求學，第二人生是衝刺事業期，第三人生就是邁向50到75歲的黃金下半場。

想做就去做，多學多嘗試

丁菱娟很早就體會，錯過的事就是錯過了，永遠不可能回來。

40多歲的時候，她某次在紐西蘭旅遊，報名了高空彈跳，最後卻沒有跳下去，「錯過那次機會之後，我也沒有勇氣再跳了！」

雖然惋惜，但現在她的第三人生，還有許多有意義的事物可以去挑戰、追求。只要自己認為有意義或好玩的事情，她不浪費時間，立刻探索和嘗試。

比如說，她奉行知名電影《一路玩到掛》（The Bucket List）中所敘述的「遺願清單」，每年至少要替自己訂三個目標去執行。

「我每年學一點才藝，生活就會變得非常有趣。今年學Zumba（倫巴舞），去年學爵士鼓，非常開心！」午後的辦公室，桌上擺著盛開的鮮花，灑進的自然微光映照在她臉上，閃閃發光。

多年前，她學過油畫，結果竟發現自己意外熱愛這項活動，甚至持續畫了10年，還開了畫展義賣做公益。

圖／「品牌教母」丁菱娟。遠見記者黃菁慧／攝影

開設影響力學院，傳授品牌祕訣

2020年新冠肺炎疫情爆發，她沒有按暫停鍵，反而再次「創業」，開設影響力學院，專教她最擅長的品牌經營。

「上一代創業家是代工思惟，品牌感很弱，這代年輕人熟悉社群媒體，年輕人對做品牌很感興趣，不同世代、行業的學員們想法互相衝撞出火花。」

如今丁菱娟的影響力學院一年開一班，不超過30人，已開到第四班了。課程成員背景多元，不乏創業家、傳產二代，甚至有年輕的新創團隊，以及不少讓她印象深刻、頗有韌性的女性中小企業頭家。像是綠藤生機、鮮乳坊、澄市Douxteel、富宇建設、林銀杏、逗寶和英利生集團等……。

電商起家，打造人氣伴手禮8結蛋捲的六月初一創辦人沈劭蘭，也跟丁菱娟學品牌經營，她曾創業失敗15次、負債千萬，歷經多次的挫折和努力，才終於淬煉出甜美的成果。

快樂媽媽才有快樂家庭

此外，還有兩位中年職涯轉折的女性讓她印象深刻，一位是已經在銀行界當到高階主管、另一位則廚藝精湛、又有生意頭腦，推出過鋁箔包雞湯。但她們不約而同都為了幫夫家事業度過難關，毅然中斷自己原本的夢想職涯。

「這群女性頭家都見過世面，闖蕩江湖的閱歷豐富，我在她們身上看到了韌性和勇氣。」丁菱娟總鼓勵她們，人生下半場該做自己想做的事情，如果存有財富，也無須留太多給小孩；最重要的是，好好愛自己，去思考還有什麼夢想還沒完成。

丁菱娟強調，女性值得讓自己快樂。有些媽媽會覺得自己過得太好，有愧疚感，像是今天在外面過得比較開心，老公跟小孩在家裡就不好意思，但千萬不要這麼想。

「因為我們快樂就會把快樂的正能量帶回去！」她說，就像以前會逗小孩，說好吃的東西先讓媽媽吃好嗎？因為媽媽快樂，小孩才會快樂。結果她兒子真的二話不說，很窩心地把自己最愛吃的食物留給她。

放手讓孩子追尋夢想的愛

許多父母一輩子為孩子操心，甚至處處干涉其選擇，深怕孩子走錯路、受挫折。丁菱娟的體會是：「真正的愛，是不給壓力的。你只能期望，只能引導，不能用父母威嚴去控制。」

從前，丁菱娟也曾經擔心兒子太沉迷電玩，甚至還跑去網咖將其「拎」回家，但他長大了，卻熱切地投身於相關行業，

事業總是繁忙，又要兼顧家庭，丁菱娟早早學會善用時間和人脈作後援。

例如，家裡兄弟姐妹眾多，當她沒空接送小孩，就請人「接球」；兒子同學的媽媽正好是她的美容師，她就在去「照顧生意」之餘，打聽到不少孩子班上情報。

有次她和兒子深聊，問說「會不會覺得媽媽以前太忙，都沒時間陪你？」結果兒子回她：「雖然也會孤單，但是重要的日子妳都有出現！」

丁菱娟恍然大悟，也體會到掌握陪伴質量的關鍵，孩子是會記得的。她以自身的經驗建議父母，不要錯過孩子的生日、畢業典禮，諸如這些一輩子值得共享紀念的重要時刻。

像是孩子還小時，她堅持每晚陪著他們講床邊故事。

「魔鏡啊魔鏡，世界上誰是最美麗的人？」她告訴兒子，最美麗的人是媽媽，兒子當時深信不疑，甚至主動大聲地告訴老師同學，她不禁笑開懷。

她提醒，女性不要因為家庭而犧牲自己的興趣喜好或工作，「因為有一天會後悔，妳會想，我為了家庭犧牲了自己最喜歡的事情，若有一天小孩長大成人沒有變成你想要的方式去發展，妳會覺得投資失敗，到時候就崩潰了。」

她深感，自己過得愈健康快樂，家人就愈幸福，而實踐的方法很簡單，其一就是「減法哲學」。

像是把往來的人際關係變單純、把欲望降低，旅遊不一定要坐商務艙，也可以坐經濟艙。

「誰對你好，真正在乎你，是可以察覺得到的，不要想討好所有人！」丁菱娟說，活到中年，一定有很多放得下跟放不下的，對小孩也好、對另一半或對原生家庭，都不需要太多應酬，該學著把能量跟精力放在真正在乎自己的人身上。

（本文出自2023.05.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）