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新竹巨城搶攻母親節商機 扣點抽東京機票、辦歌唱大賽

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹巨城將舉辦「媽咪馨光大道歌唱大賽」，號召好歌喉的媽咪相揪全家人一起上台K歌。圖／業者提供
新竹巨城將舉辦「媽咪馨光大道歌唱大賽」，號召好歌喉的媽咪相揪全家人一起上台K歌。圖／業者提供

搶攻母親節商機，新竹Big City遠東巨城購物中心除了推出刷卡滿額最高回饋9%電子抵用券活動，透過巨城APP線上扣HAPPY GO點數，還有機會抽東京來回機票；加拿大休閒運動服飾品牌「lululemon」近日開幕、百年經典法國麵包下午茶「Paul」也強勢回歸，周末還有母親節DIY手作教室、歌唱大賽等活動，歡迎全家大小同樂。

 不少家庭都陸續安排母親節聚餐，新竹巨城4F美食街及7F主題餐廳都紛紛推出母親節用餐優惠，B1禮盒專區還有人蔘、燕窩、漢餅、西餅、精緻茶點等獨家折扣；Big City線上購物從家電生活用品、香氛配件飾品到生鮮美食，不僅同享館內促銷活動之外，還可獨享單筆滿仟送佰，也是購買母親節禮物不錯選擇。

 新竹巨城購物中心母親節前夕迎來加拿大休閒運動服飾品牌「lululemon」於1F開幕，是桃竹苗唯一獨家概念店；還有以潮服飾鞋款的New Balance全新概念店「NB1906」，及獨特自信風格帶來男、女、內著、配件等的人氣時尚品牌「Calvin Klein」都登場。

此外，1F百年經典法國麵包下午茶「Paul」、世界頂級沐浴保養香氛「SABON」、5F時尚潮流童裝店「Rookie」將以全新店型風貌強勢回歸，加上4F美食街引進經典牛肉麵「三商巧福」，為消費者帶來更豐富多元的購物選擇。

 巨城周末活動配合母親節，推出DIY手作教室、街頭音樂雜技表演，以及吉祥物「阿Mall」和小夥伴「Mall妹」要一起和粉絲見面互動玩樂，5月13日還有「媽咪馨光大道歌唱大賽」登場，歡迎民眾號召愛唱歌的媽媽相揪家人站上舞台高歌一曲，留下母親節溫馨回憶。

巨城8F藍象廷推出期間限定最愛母親四人套餐優惠，特價2700元。圖／業者提供
巨城8F藍象廷推出期間限定最愛母親四人套餐優惠，特價2700元。圖／業者提供
桃竹苗唯一加拿大休閒運動服飾品牌「lululemon」巨城1F開幕，獨家概念店型風格商品齊全。圖／業者提供
桃竹苗唯一加拿大休閒運動服飾品牌「lululemon」巨城1F開幕，獨家概念店型風格商品齊全。圖／業者提供

母親節 新竹

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