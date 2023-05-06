【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「母親節送禮」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大母親節禮物排行。

一年一度的母親節即將到來，除了平日多跟媽媽相處、表達愛意之外，不少人早早就開始盤算在這特別的一天，該送上怎麼樣的禮物以對母親表達感激之情。在五花八門的選項之中，究竟媽媽們最希望收到的禮物是哪些呢？

「彩妝保養」助媽媽逆齡抗老 微甜「蛋糕甜點」製造溫馨儀式感

觀察近期網友對母親節禮物的相關討論，可以發現「彩妝保養」品類最常被網友提及，就有人發文表示自己的媽媽平時忙於打理家務，因此想趁母親節時送上一套保養品，讓媽媽就算不出門也能兼顧皮膚管理，引來不少網友留言推薦心目中CP值高的產品，並且大多以淡斑、抗老功效為主；不過也有人提醒，送保養品很看膚質，「建議先了解一下對方的膚況，不然送了不適合反而麻煩」。

此外，甜點也是許多網友認為母親節送禮不會出錯的選項，有網友便提出「母親節不能少了蛋糕吧！」，表示在這類家人齊聚的節日上，最後大家一定要圍在一起吃蛋糕才有「儀式感」；還有民眾發文請益「母親節蛋糕都買什麼口味？」，引來網友討論「超多長輩都很愛芋泥」、「減糖先擺第一，甜死人會被長輩嫌」，而有人提醒不論選擇哪種口味，母親節蛋糕一定要提早預訂以免撲空，「節日大家都沒有在客氣的！」。

另一方面，3C產品也受到不少網友的青睞，有網友便提到自己的母親同一支手機用很久都捨不得換，引起許多共鳴「我媽也是這樣！」、「手機明明已經當到不行卻一直說還能用」，因此在母親節時幫媽媽換一隻全新的手機也是不錯的選擇，挑選時也可以網友建議長輩所需的「大螢幕」、「 高續航」為優先考量。

還在猶豫要送什麼母親節禮物嗎？除了上面提及的送禮指南，還有諸如配件飾品、花束和家電用品也是受到許多媽媽們喜愛的禮物選項；不過無論如何「心意最重要」，若能在送禮之餘親口表達對媽媽的感謝，相信媽媽一定會非常開心的！ 送到心坎裡！網友熱議TOP6母親節禮物排行一次看 圖片來源:Unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「母親節送禮排行」相關討論則數。觀測期間：2023/01/23~2023/04/23，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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