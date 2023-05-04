7-11推雙服務 為商家搶攻母親節與端午節網購商機

瞄準5月母親節、6月端午節應景的生鮮、美食宅商機，為解決地方商家與微型創業家低溫商品寄件不易、行銷資源有限2大痛點，即日起統一超旗下7-ELEVEN藉「安心取」、「賣貨便」兩大服務助攻；安心取響應政府防詐騙政策，將於7日起，連續五天推出店取網購包裹送限量7元7-ELEVEN購物金活動，預估將送出千萬行銷資源助商家衝業績

7-11賣貨便為提供商家更多元配送服務、助商家擴大網購可販售之商品結構，除了持續提供冷凍、常溫商品配送服務外，擴增「冷藏包裹店到宅」、「澎湖冷凍交貨便雙向通」2大冷鏈物流服務，提供綿密的寄件服務據點、穩定的冷鏈配送品質、多元配送模式。

7-11表示，為解決微型創業家經營社群宅生意須「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」4大痛點，自2018年領先同業推出數位創業的「賣貨便」，2021年4月推出「冷凍交貨便」服務，全民皆可就近到巷口的7-ELEVEN寄取件，解決日常冷凍寄取件不便之痛點。

同時賣貨便的微型創業家也能輕鬆做起冷凍宅生意，帶動7-11門市冷藏包裹店取服務快速成長，累計服務賣家數達上百萬名、協助近2,000萬個賣場開站、吸引5,500萬人次下單，串聯逾6,700家7-11門市，成為買賣家離家最近、最便利的接單寄取件服務平台。

即日起更新增「冷藏包裹店到宅」、「澎湖冷凍交貨便雙向通」雙重低溫配送服務，首波開放賣貨便平台買賣家搶先體驗，助社群創業家將母親節甜點、端午節粽子，就近門市寄、安心送到消費者手中。

7-11賣貨便為超商首創整合金流、物流、資訊流的社群開店服務平台，更藉由店到宅、交貨便雙重寄取件模式，持續擴大配送溫層、助創業家擴大可販售的商品結構，店到宅服務串聯全台7-11門市與黑貓宅急便專業的多溫層物流車隊系統，提供創業家24小時就近到7-11門市寄件、買家不出門就能收包裹的店到宅配送服務。

除了既有的常溫、冷凍包裹店到宅服務外，即日起獨家推出「冷藏包裹店到宅」服務，吸引有需求、還未加入賣貨便的商家加入，同時開拓已合作商家可經營的商品結構、做大宅經濟。