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母親節套餐首選！限時升級甜品 阿喜豆釜堂韓國老闆攜手媽媽來台創業

聯合新聞網／ 有你共創
圖/有你共創 提供 (阿喜豆釜堂 美味套餐菜單全新登場)
圖/有你共創 提供 (阿喜豆釜堂 美味套餐菜單全新登場)

母親節即將到來許多高檔餐廳一位難求，不過有時候精緻的美味不如感受溫馨家常風味的澎湃，或許今年母親節你應該帶家人來品嚐最道地的韓式料理—阿喜豆釜堂全新推出的套餐組合，主打的豆腐鍋共有8種口味，人氣海陸豆釜鍋，料多實在湯頭更是鮮美甘甜，海菜鮮蚵豆釜鍋，三大顆飽滿的蚵仔放入嘴裡爆汁的鮮味，暖胃又暖心。值得一提的是雙人套餐只要$819，四人套餐僅需$1,799，母親節期間(05/06-05/31)凡點套餐，甜點免費升級，帶媽媽來店拿手牌FB拍照打卡或IG限時動態分享，再送每位媽咪阿喜豆釜堂$200元折價券。這麼優惠又能慶祝佳節氛圍的餐廳，就是阿喜豆釜堂，趕緊來電預約吧(02-8914-7522)。

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 韓國譚老闆與譚媽媽合影)
圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 韓國譚老闆與譚媽媽合影)

開幕滿1個月的阿喜豆釜堂，Google評論數高達4.7顆星，而一個月內更有百組客人回訪，可見餐點的多元性與美味度能牢牢抓住消費者味蕾，阿喜豆釜堂的成功背後，到底有什麼秘辛與故事?

請問譚老闆來台創業的契機?

譚:小的時候常與家人來台灣旅遊，覺得台灣是個很不錯的地方，也發現普遍台灣人都很喜愛韓食，但許多韓式料理都不是道地的口味，所以想來台灣開創自己道地韓國料理的市場。

來台開的第一間餐廳”輪流請客”時，碰到最大的困難為何? 如何突破?

譚:最大的困難是調味，光是鹽巴台灣與韓國的鹹度就有落差，更別說大白菜甜度與水分的不同，雖然在食材口味上的調整耗時比較多時間，但為了讓客人吃到貼近韓國的味道，所以磨合了許久，現在調味料百分之七十都保持是韓國的。來台灣邁入第六年，發現台灣人對韓式豆腐鍋的接受度很高，認為豆腐鍋是一個很值得做的市場，就再開了這間阿喜豆釜堂，打造可以兼具個人與多人用餐的平價韓式餐廳。

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 韓國譚老闆與譚媽媽合影)
圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 韓國譚老闆與譚媽媽合影)

時常到店幫忙的譚媽媽 主要是協助?

譚媽:我以前是做旅遊業的，所以很擅長交朋友，時常來店裡聽聽客人的建議，巡視有沒有可以改善的地方或是加強的服務品質。

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 兩位韓國老闆 譚老闆 Joy老闆 與門市團隊)
圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 兩位韓國老闆 譚老闆 Joy老闆 與門市團隊)

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 Joy老闆 )
圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 Joy老闆 )

如何有效管理三間餐廳?

譚:像我跟Joy一起創業，我對營收與成本比較在行，Joy的味覺更加靈敏，我們各司其職；也找了台灣團隊一起努力，而我們共通的特質就是認真積極，保持阿喜豆釜堂的美味與服務品質。

圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 美味套餐餐點)
圖/有你共創 提供(阿喜豆釜堂 美味套餐餐點)

活動詳情請關注阿喜豆釜堂官方粉絲團

母親節

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