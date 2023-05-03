社家署「特殊公式」 老人機構津貼沒了

指揮中心五月起解編，但至今仍有大批機構未領到防疫津貼，且衛福部長照司與社家署管轄的各類機構發放獎勵金機制不一。在老人福利機構服務的護理師，經「特殊公式」計算，上班八小時但照顧時數只剩三點六小時，不符申請標準，衛福部社家署作為引發基層強烈不滿，將表示抗議。

去年四月衛福部要求長照機構「就地隔離」，照顧確診輕症住民，並承諾發放防疫津貼給照顧確診者的護理人員、社工、照服員。

衛福部社家署先前曾發文，針對老人福利機構，要求「工作人員同時照顧確診、非確診住民，務必扣除非確診者時數，一日照顧確診者時數未達四小時者，不核予獎勵金」。以一名護理師上班八小時為例，若照顧九名確診者、十一名非確診者，經公式計算「八除廿乘九」後，照顧時數剩三點六小時，不符防疫津貼請標準。

衛福部長薛瑞元表示，如果護理人員上班八小時，經結算變成三點六小時「有點怪」，已請社家署檢討。