聽新聞
test
0:00 / 0:00

社家署「特殊公式」 老人機構津貼沒了

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
衛福部發放防疫獎勵金不同調，有別於護理之家，老人福利機構被要求「工作人員同時照顧確診、非確診住民，務必扣除非確診者時數，一日照顧確診者時數未達4小時者，不核予獎勵金」，引發一線防疫人員強烈反彈。圖／截自社家署公文
衛福部發放防疫獎勵金不同調，有別於護理之家，老人福利機構被要求「工作人員同時照顧確診、非確診住民，務必扣除非確診者時數，一日照顧確診者時數未達4小時者，不核予獎勵金」，引發一線防疫人員強烈反彈。圖／截自社家署公文

指揮中心五月起解編，但至今仍有大批機構未領到防疫津貼，且衛福部長照司與社家署管轄的各類機構發放獎勵金機制不一。在老人福利機構服務的護理師，經「特殊公式」計算，上班八小時但照顧時數只剩三點六小時，不符申請標準，衛福部社家署作為引發基層強烈不滿，將表示抗議。

去年四月衛福部要求長照機構「就地隔離」，照顧確診輕症住民，並承諾發放防疫津貼給照顧確診者的護理人員、社工、照服員

衛福部社家署先前曾發文，針對老人福利機構，要求「工作人員同時照顧確診、非確診住民，務必扣除非確診者時數，一日照顧確診者時數未達四小時者，不核予獎勵金」。以一名護理師上班八小時為例，若照顧九名確診者、十一名非確診者，經公式計算「八除廿乘九」後，照顧時數剩三點六小時，不符防疫津貼請標準。

衛福部長薛瑞元表示，如果護理人員上班八小時，經結算變成三點六小時「有點怪」，已請社家署檢討。

疫情 COVID-19 疫苗 衛福部 護理師 照服員 薛瑞元 隔離

延伸閱讀

再生醫療法遭質疑空白授權 薛瑞元：尊重立院協商

郭台銘當選後解密高端疫苗採購公文 薛瑞元：高端已自行公開價格

郭台銘承諾選上總統就解密高端 薛瑞元回應了

爭取參加WHA 薛瑞元投書美媒籲重視台灣公衛成就

相關新聞

表揚防疫幕後英雄 蔡總統未提鴻海、慈濟、台積電

中央流行疫情指揮中心五月一日解編，衛福部疾管署昨晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，感謝防疫期間援助物資、...

侯友宜：總統、副總統三年來都沒有為防疫到新北

新北市長侯友宜昨到議會備詢，有議員問，號稱永和人的蔡總統、萬里人的副總統賴清德，疫情期間有到新北市關心過疫情？侯直言，疫...

社家署「特殊公式」 老人機構津貼沒了

指揮中心五月起解編，但至今仍有大批機構未領到防疫津貼，且衛福部長照司與社家署管轄的各類機構發放獎勵金機制不一。在老人福利...

生活圈被反覆剝奪 機組員不當「背板」

桃園市空服員職業工會、機師工會昨天未出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，空服員工會秘書長周聖凱表示，「我們不...

冷眼集／指揮中心感恩 最想感謝自己

新冠肺炎中央流行疫情指揮中心五月一日解編，但卻在當晚發出採訪通知，將於五月二日晚間舉行「COVID-19捐贈感恩暨授獎表...

捐新冠疫苗三單位 台積電缺席晚會、鴻海慈濟參與排字

疫情陪伴大家三年多，從最初對染疫的驚惶失措，到把確診當作流感或是感冒的「平常心」，慈濟與台積電、鴻海當年捐贈一千五百萬劑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦