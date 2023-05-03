生活圈被反覆剝奪 機組員不當「背板」

桃園市空服員職業工會、機師工會昨天未出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，空服員工會秘書長周聖凱表示，「我們不想當指揮中心畢業典禮的背板。」機師工會則認為，指揮中心對航空機組員防疫管理政策失當，造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害，已針對不當防檢疫政策提起行政訴訟。

周聖凱表示，經內部討論，決定婉謝出席，並發表聲明，認為機組員在疫情爆發時未能第一時間得到完善防疫護具，從口罩、手套、防護衣、機組員專用廁所，都是工會和基層花力氣爭取而來。

「國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則」更讓機組員陷入反覆隔離的輪迴中，是一場基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪的惡夢，影響數千家庭的親情、愛情和友情。

機師工會表示，指揮中心防疫管理政策導致社會對機組員歧視與獵巫。針對不當防檢疫政策提出行政訴訟，「這個訴訟本身，就是我們清楚的立場與態度！」