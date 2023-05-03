聽新聞
test
0:00 / 0:00

生活圈被反覆剝奪 機組員不當「背板」

聯合報／ 記者邱宜君周湘芸／台北報導
桃園市機師職業工會對內聲明指出，指揮中心疫情期間對航空機組員防疫管理政策失當，已造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害。示意圖／聯合報系資料照片
桃園市機師職業工會對內聲明指出，指揮中心疫情期間對航空機組員防疫管理政策失當，已造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害。示意圖／聯合報系資料照片

桃園市空服員職業工會、機師工會昨天未出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，空服員工會秘書長周聖凱表示，「我們不想當指揮中心畢業典禮的背板。」機師工會則認為，指揮中心對航空機組員防疫管理政策失當，造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害，已針對不當防檢疫政策提起行政訴訟。

周聖凱表示，經內部討論，決定婉謝出席，並發表聲明，認為機組員在疫情爆發時未能第一時間得到完善防疫護具，從口罩、手套、防護衣、機組員專用廁所，都是工會和基層花力氣爭取而來。

「國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則」更讓機組員陷入反覆隔離的輪迴中，是一場基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪的惡夢，影響數千家庭的親情、愛情和友情。

機師工會表示，指揮中心防疫管理政策導致社會對機組員歧視與獵巫。針對不當防檢疫政策提出行政訴訟，「這個訴訟本身，就是我們清楚的立場與態度！」

疫情 COVID-19 疫苗 空服員 機師 口罩 隔離 人權

延伸閱讀

患難見真情的友誼疫苗 AIT：榮幸與台灣並肩作戰

防疫降階！蔡英文歡迎各國來台觀光 蘇貞昌籲當事後諸葛

防疫是什麼？ 王必勝：陳時中叫大家戴口罩、我叫大家脫口罩

影 /空服員、機師不出席指揮中心感恩晚會 王必勝：遺憾但感謝

相關新聞

表揚防疫幕後英雄 蔡總統未提鴻海、慈濟、台積電

中央流行疫情指揮中心五月一日解編，衛福部疾管署昨晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，感謝防疫期間援助物資、...

侯友宜：總統、副總統三年來都沒有為防疫到新北

新北市長侯友宜昨到議會備詢，有議員問，號稱永和人的蔡總統、萬里人的副總統賴清德，疫情期間有到新北市關心過疫情？侯直言，疫...

社家署「特殊公式」 老人機構津貼沒了

指揮中心五月起解編，但至今仍有大批機構未領到防疫津貼，且衛福部長照司與社家署管轄的各類機構發放獎勵金機制不一。在老人福利...

生活圈被反覆剝奪 機組員不當「背板」

桃園市空服員職業工會、機師工會昨天未出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，空服員工會秘書長周聖凱表示，「我們不...

冷眼集／指揮中心感恩 最想感謝自己

新冠肺炎中央流行疫情指揮中心五月一日解編，但卻在當晚發出採訪通知，將於五月二日晚間舉行「COVID-19捐贈感恩暨授獎表...

捐新冠疫苗三單位 台積電缺席晚會、鴻海慈濟參與排字

疫情陪伴大家三年多，從最初對染疫的驚惶失措，到把確診當作流感或是感冒的「平常心」，慈濟與台積電、鴻海當年捐贈一千五百萬劑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦