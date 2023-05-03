侯友宜：總統、副總統三年來都沒有為防疫到新北

新北市長侯友宜昨到議會備詢，有議員問，號稱永和人的蔡總統、萬里人的副總統賴清德，疫情期間有到新北市關心過疫情？侯直言，疫情三年來都沒有，甚至砲轟中央「前方在打仗，後方不給資源，還在扯後腿、指責，國家不是這樣玩的」。

侯友宜表示，如果是總統、副總統來關心疫情，自己一定會陪同，人民最痛苦的時候，撫慰民心是執政者該有的態度。但他說，新北疫情三年來，沒得到總統、副總統到新北市關心的訊息，「防疫沒有來過啦，選舉你也知道，我也知道，就不用多說了。」衛生局長陳潤秋補充，如果是為了防疫，蔡、賴二人沒到過新北。

國民黨議員葉元之昨質詢時指出，板橋疫情非常嚴重時，中央推卸責任，還因縣市政黨顏色區別對待，像疫苗採人口分配，新北是打仗的區域，應把疫苗送到前方，很少看到軍隊打仗，武器卻是平均分配。他還以屏東為例，因是民進黨執政，一發生Delta群聚感染，中央馬上派人送疫苗；碰到新北市疫情，好像都是新北的錯。

「我感受非常深。」侯友宜表示，前方在打仗、守護人民安全，後方在扯後腿。疫情是全民上下一條心，沒有前面打仗，後面找一堆人在罵，不是這樣子的。後方的人指責前方打仗的方式也不對，中央又沒有給前面的人資源、力量，「國家不是這樣玩的」，不是你是哪個黨派，就可以隨便指責，應是看人家缺什麼，全力以赴幫忙，國家是一體的。

侯友宜說，當時提出好的建議，包括戴口罩，中央說健康的不用戴，他在議會也被罵，最後大家都戴了，口罩實名制也講很久才做。他在行政院講兩次入境普篩，阻絕境外減少傷亡，「你不聽，我尊重，但我一定盡我的責任」，後來入境普篩、ＰＣＲ不是都做了嗎？如果當時早點做，傷亡是不是會更少？

侯友宜表示，中央應願意承擔，不分黨派、你我，台灣是自己的、國家是自己的，所以要自己團結，這才是最重要的。

府駁非事實 停止不必要政治操作

記者蔡晉宇／台北報導

總統府發言人林聿禪昨天表示，新北市長侯友宜稱「防疫期間正副總統未關心新北市」，但事實上過去三年疫情期間，蔡英文總統及副總統賴清德對全國的防疫工作都非常關心，從親自溝通協調多項防疫事務、關切各項防疫工作，一直到國際防疫合作，都全力以赴。

林聿禪說，過去三年，全體國民不分彼此協力合作，一起擊敗疫情，這早已是台灣人共同生命經驗的一部分，彌足珍貴，而現在台灣疫情等級已降階，國家正進入疫後的新階段，可以理解部分政治人物或許有其選舉考量，但仍期盼停止不必要的政治操作。

林聿禪表示，以新北市為例，蔡總統除了曾主動致電侯市長了解新北市的防疫狀況之外，也曾前往位於新北市三重的一九二二話務中心，為第一線工作人員打氣，並指示國軍投入新北多項防疫任務，隨時追蹤進度，例如國軍就支援了新北市救護車出勤任務、協助新北市集中檢疫所的防疫工作，以及新北市三合一篩檢站的部署服務、新北市防疫旅館及醫院等環境清消及整備等，國軍弟兄姊妹支援防疫的辛勞，也應該受到肯定。