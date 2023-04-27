防疫常態化 黃偉哲：台南持續應變強化整備

新冠肺炎疫情趨緩，「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」前天宣布5月1日解編，完成1197天的任務，今天則舉行「指揮中心終場記者會」。指揮官王必勝表示，代表指揮中心來說「就是很辛苦」，因為三年時間長、責任重，第二是「很光榮」，指揮中心替民眾出來服務很光榮。自2020年1月20日至今，新冠肺炎開設的記者會場數已達960場，上線觀看人數最高為2021年5月24日，達15萬1451人。 首任指揮官陳時中也出席記者會，他表示，「回到這個場地感觸很深」，過程不免很多遺憾，但都過去了，現在要迎來疫後新生活，未來疫情只會多不會少；環境不保護，疫情會愈來愈多，疫後新生活互相期許，對環境保護努力，減少病毒對人類的危害，一同努力。

2023-04-27 19:05