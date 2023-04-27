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防疫常態化 黃偉哲：台南持續應變強化整備

中央社／ 台南27日電

中央流行疫情指揮中心5月1日功成身退，防疫朝向常態化；台南市長黃偉哲今天表示，市府將持續應變，強化防疫整備，守護市民健康。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心5月1日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）調整為第四類傳染病，市府也召開COVID-19一級指揮中心第123次會議。

黃偉哲表示，防疫回歸常態化，台南市將持續應變及強化防疫整備，透過「持續疫情監測」、「確保醫療量能與投藥照護」、「強化醫院、機構感控措施」、「提高疫苗涵蓋率」及「各單位自主應變與民眾風險溝通」5大作為，即時掌握，快速應變。

衛生局人員說，台南市COVID-19一級指揮中心民國109年3月3日成立，1150個日子以來，台南市從精準疫調、防疫專線、貨櫃採檢站、社區快篩站、特色疫苗施打站、居家照護中心及打疫苗送快篩等措施的執行，讓台南維持六都確診人數最少的成績；防疫降階後，市府將視疫情趨勢發布相關訊息。

疫情 COVID-19 疫苗 黃偉哲

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