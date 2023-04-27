台中市疫情指揮中心將與中央同步解散 351家院所續提供抗病毒藥劑

中央流行疫情指揮中心5月1日解編。台中市長盧秀燕今天表示，台中市疫情指揮中心5月1日同步解散，需要吃抗病毒藥劑的染疫民眾，351家公費抗病毒藥劑院所持續提供。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病改類，過去1197天期間，歷經3波本土疫情，COVID-19自5月1日起防疫降階，中央流行疫情指揮中心也將在5月1日功成身退。

盧秀燕今天出席台中市議會定期會，她宣布，台中市疫情指揮中心在5月1日同步解散，與中央一致，5月1日起，不再提供民眾免費接種服務，回歸常態由合約院所收取掛號費方式提供接種。對於需要吃抗病毒藥劑的染疫民眾，台中市有351家公費抗病毒藥劑院所會持續提供。

衛生局透過文字稿補充說明，因應調降新冠肺炎法定傳染病類別為第4類，台中市會持續盤點防疫物資，確保安全儲備量充足，「重症」醫療資源會持續提供，並視需求調整收治病床數。

衛生局表示，「染疫康復者」可到台中市15家整合門住診接受服務，持續至指揮中心解編後6個月；「輕症」但具高風險因子的患者，經醫師評估後，台中市351家公費抗病毒藥劑院所，持續提供抗病毒藥劑及清冠一號。

衛生局提醒，市民如有慢性病或中重症風險因子的民眾，萬一快篩陽性，或出現急性或重症徵兆，請撥打119緊急送醫；如症狀輕微，也請於就醫後依醫師指示用藥，落實生病不上班、不上課，以維護自身及親友健康。