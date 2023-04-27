快訊

地牛翻身！下午4點15分花蓮規模4.1地震 最大震度3級

一公斤大麻的死刑：新加坡絞殺運毒犯的司法不正義？

羽球亞錦賽／對手第二局只拿6分！戴資穎成首位晉級8強台將

台中市疫情指揮中心將與中央同步解散 351家院所續提供抗病毒藥劑

中央社／ 台中27日電

中央流行疫情指揮中心5月1日解編。台中市長盧秀燕今天表示，台中市疫情指揮中心5月1日同步解散，需要吃抗病毒藥劑的染疫民眾，351家公費抗病毒藥劑院所持續提供。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病改類，過去1197天期間，歷經3波本土疫情，COVID-19自5月1日起防疫降階，中央流行疫情指揮中心也將在5月1日功成身退。

盧秀燕今天出席台中市議會定期會，她宣布，台中市疫情指揮中心在5月1日同步解散，與中央一致，5月1日起，不再提供民眾免費接種服務，回歸常態由合約院所收取掛號費方式提供接種。對於需要吃抗病毒藥劑的染疫民眾，台中市有351家公費抗病毒藥劑院所會持續提供。

衛生局透過文字稿補充說明，因應調降新冠肺炎法定傳染病類別為第4類，台中市會持續盤點防疫物資，確保安全儲備量充足，「重症」醫療資源會持續提供，並視需求調整收治病床數。

衛生局表示，「染疫康復者」可到台中市15家整合門住診接受服務，持續至指揮中心解編後6個月；「輕症」但具高風險因子的患者，經醫師評估後，台中市351家公費抗病毒藥劑院所，持續提供抗病毒藥劑及清冠一號。

衛生局提醒，市民如有慢性病或中重症風險因子的民眾，萬一快篩陽性，或出現急性或重症徵兆，請撥打119緊急送醫；如症狀輕微，也請於就醫後依醫師指示用藥，落實生病不上班、不上課，以維護自身及親友健康。

疫情 COVID-19 疫苗 盧秀燕

延伸閱讀

影／治安問題延燒 盧秀燕：政府應展現態度 最重要是有心

警察擴編擬受軍訓 盧秀燕反對 江啟臣也說不要多頭馬車

中捷2周年比「YA」搭車免費 盧秀燕：旅客滿意度破9成

台中北屯第3座公托開幕 盧秀燕：減輕年輕人負擔

相關新聞

5月1日前快接種！「疫苗接種假」隨指揮中心解編退場

中央流行疫情指揮中心今表示，過去幾年，基於國內疫情嚴峻，為強化民眾接種疫苗意願，擴大防疫效果，指揮中心依據災害防救法，規...

最終記者會！指揮中心5月1日解編 同步取消住宿機構定期快篩措施

中央流行疫情指揮中心今宣布，調整住宿式照顧機構定期公費快篩之措施，5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施，以有症狀時進行快篩；惟一般護理之家及老人福利機構的服務對象仍維持快篩頻率為每週一次，未滿2歲免篩，定期篩檢措施至今年5月31日止。

重提粉紅口罩議論 蔡英文：防疫有挑戰、有溫馨

新冠肺炎指揮中心自2020年1月20日三級開設以來已超過1千多天，將於5月1日劃下句點。至今指揮中心開設的記者會場數已達...

重返疫情記者會感觸深 陳時中：疫後新生活病毒只會多不會少

中央流行疫情指揮中心今舉行終場例行記者會，歷經1197天，新冠肺炎開設的記者會場數已達960場。今指揮中心首任指揮官陳時...

點名前後任發言人最辛苦 王必勝：謝謝莊大哥、羅小弟

自2020年1月20日至今，新冠肺炎開設的記者會場數已達960場。指揮中心指揮官王必勝致詞表示，疫情記者會扮演非常重要角...

指揮中心退場民調逾7成滿意 王必勝：全民努力的成果

中央流行疫情指揮中心今舉行最後一次例行記者會，並於5月1日正式解編；中華亞太菁英交流協會公布民調表示，台灣防疫3年多71...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦