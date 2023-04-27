1千多天疫情記者會960場謝幕 王必勝：很辛苦、很光榮

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心前天宣布5月1日解編，完成1197天的任務，今天則於疾管署B1大禮堂舉辦「指揮中心終場記者會」。指揮官王必勝表示，代表指揮中心來說「就是很辛苦」，因為三年時間長、責任重，第二是「很光榮」，指揮中心替民眾出來服務很光榮。

國內於2020年1月20日起三級開設「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，隨著本土疫情嚴峻，2020年2月27日提升至一級開設，截至今天為止，指揮中心已成立1194天。

自2020年1月20日至今，新冠肺炎開設的記者會場數已達960場，上線觀看人數最高為2021年5月24日，達15萬1451人。

疫情終於走到尾聲，指揮中心發言人羅一鈞表示，想感謝每個國人三年中參與防疫付出的過程，很多人都經歷疫情影響，包括生活、工作、求學、旅遊等，感謝大家盡力配合政府宣布防疫措施，幫助我們守住家園。

羅一鈞指出，也要感謝中央地方防疫人員夥伴，這些人是最堅實基礎依靠，三年中疫情一席捲而來時，經常沒日沒夜挑燈夜戰工作。但這些人不會在螢光幕前被捕捉到，今天特別感謝他們，也感謝他們的親人、朋友支持；沒有親人、朋友的支持，防疫人員會做得很辛苦，因此一併感謝防疫夥伴的家人朋友。

社區防疫組組長莊人祥表示，感謝民眾充分配合，從一開始登機檢疫，從出國、檢疫防疫過程，都需要大家一起配合，才有這樣成果。不管疾管署、衛福部和中央各部會，甚至地方衛生局，疫情甚至讓各級政府單位都動起來，包括警察、里幹事等。每一個單位都動員全力，對我們檢疫防疫上都有非常大幫助，特別感謝。