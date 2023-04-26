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疫情時代終結！今年染疫身亡人數比你想像得多 圖表看3年多疫情關鍵數據

聯合新聞網／ 綜合報導
室內、外口罩令陸續解除，民眾終於回歸正常生活。圖為3月份世界棒球經典賽，滿場2萬名球迷擠爆台中洲際棒球場替中華隊加油，許多人都已摘下口罩。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
室內、外口罩令陸續解除，民眾終於回歸正常生活。圖為3月份世界棒球經典賽，滿場2萬名球迷擠爆台中洲際棒球場替中華隊加油，許多人都已摘下口罩。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

2020年1月20日成立至今，開過960場記者會，中央流行疫情指揮中心總算將於5月1日解編，結束長達1197個日子的任務。《聯合新聞網》透過圖表帶你回顧3年多來的疫情重要數據。

疫情大事記

2019年底，中國大陸武漢率先爆發非典型肺炎，隔年1月，台灣將新冠肺炎列為第五類法定傳染病、開設指揮中心，2月份口罩實名制上路。

2021年5月，因疫情嚴峻，全國提升至三級警戒，9月開放學生接種BNT疫苗，11月WHO正式命名Omicron變種病毒。

2022年快篩實名制上路，5月中開始本土疫情大流行，12月取消室外口罩令。

今年3月起，輕症免通報、免隔離，4月27日指揮中心將舉行最後一場記者會，5月1日起新冠肺炎降級為第四類法定傳染病，指揮中心解編。

疫情3年關鍵數字 製表／元氣中心
疫情3年關鍵數字 製表／元氣中心

國內累積疫情確診數、死亡數

截至昨日（25日），國內累積疫苗施打已有6788萬3091人次，總確診數為1024萬3214人，由台灣及全球確診人數趨勢圖可見，台灣疫情爆發得較晚，但確診數也較晚趨緩。

死亡人數方面，共有1萬9429人因確診不幸離世。2020年全球疫情爆發，不過當時台灣未見染疫身亡案例，死亡人數最多的是疫情大爆發的2022年，有將近1萬5000人因確診死亡，根據數字統計，2023年至今4個多月的染疫死亡人數已來到3391人，為2021年的4倍之多。

COVID-19 新冠肺炎 口罩 邊境解封

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