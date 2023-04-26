母為供2兒念書 轉聯華食上夜班遇火劫…昏迷不醒命危

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中央社／ 彰化26日電
聯華食品彰化廠大火造成7死，仍在彰化醫院治療的許女昏迷不醒性命垂危，許女丈夫楊男帶著2名兒子（圖）前往醫院探視。楊男說，他與兒子會到各大廟宇祈求神明保佑，讓太太早日清醒、一家人能夠團圓。（彰化醫院提供）中央社
聯華食品彰化廠大火造成7死，仍在彰化醫院治療的許女昏迷不醒性命垂危，許女丈夫楊男帶著2名兒子（圖）前往醫院探視。楊男說，他與兒子會到各大廟宇祈求神明保佑，讓太太早日清醒、一家人能夠團圓。（彰化醫院提供）中央社

聯華食品彰化廠大火造成7死，仍在彰化醫院治療的許女昏迷不醒垂危，許女丈夫與兒子趕到醫院探視；許女丈夫說，太太曾在早餐店工作，為賺錢供兒子念書到聯華上夜班，卻遭火劫。

聯華食品公司彰化廠昨天清晨發生大火，有22名員工受困被救出，其中10人被救出時已無生命跡象，被送往衛福部彰化醫院、彰化基督教醫院等醫院急救，其中彰化醫院收治的3名員工到院時已無生命跡象，經搶救後挽回性命，其中49歲許女仍昏迷不醒，有生命危險。

彰化醫院今天發布新聞稿指出，許女的丈夫楊男帶著2名兒子前往醫院探視，楊男指出，太太以前在早餐店工作，為了幫家計增加收入，約10年前轉到聯華食品彰化廠上夜班，賺來的錢用來當兒子學費。

楊男說，大兒子去年從研究所畢業後在竹科工作，小兒子則準備去當兵，她跟太太原本以為從此可輕鬆一點，沒想到發生火災，他與兒子也會到各大廟宇祈求神明保佑，讓太太早日清醒、一家人能夠團圓。

聯華 火災

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