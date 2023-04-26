聯華食品彰化廠大火 罹難員工家屬盼政府多照顧

聯華食品公司彰化廠昨天發生大火造成7死15傷慘劇，罹難的盧姓男員工家屬今天仍然心情悲痛，目前正處理後事中，希望公司及政府能給家屬多些照顧。

位在彰化縣北斗鎮北斗工業區的聯華食品公司彰化廠，25日清晨6時45分發生大火，造成7死15傷，昨天大火時有15名員工躲進冷凍庫，其中10人被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後有3人恢復生命跡象。

罹難的盧姓男員工（41歲）住在田中鎮，昨天下午家屬前往現場進行招魂儀式，並回到田中辦理後事，死者家屬上午接受媒體聯訪時幾度哽咽，難掩悲痛。

盧姓男員工家中有3兄弟，他排行老三，父母都健在，家屬表示，昨天上午9時多接獲惡耗，爸爸有趕到醫院見兒子最後一面，盧男個性很乖，平時都是騎機車去上班，沒想到會發生不幸，希望公司及政府能給家屬多一點照顧。

昨天從火場救出時已無呼吸心跳的10名員工中，有3人經搶救恢復生命跡象，目前都在彰化醫院加護病房救治中，院方指出，其中26歲陳男與33歲菲籍女員工已恢復意識，沒有生命危險；只有49歲許姓女員工仍未恢復意識，還未脫離險境。