聯華食品彰化廠大火7死 起火點疑2樓油炸機
聯華食品彰化廠大火造成7死，彰縣消防局火調科長施貴般今天接受媒體聯訪時說，依目擊人員描述及火調人員調查，起火點可能是在2樓的油炸機，不過仍需進一步調查確認。
聯華食品公司彰化廠昨天發生大火造成7死，彰化縣消防局火災調查科人員會同廠長鄭沛宏，今天上午再進入火場調查起火原因，由於工廠遭斷電，廠內一片漆黑，火調科人員持手電筒進入廠區進行調查。
鄭沛宏上午11時左右離開工廠，他接受媒體聯訪時說，和消防局人員進入工廠2至4樓進行調查，火災發生原因正由消防局人員調查中，他們會全力配合，等到調查報告出爐再說明，至於後續相關賠償問題，總公司會處理。
施貴般上午接受媒體聯訪時說，昨天工廠發生大火時，因濃煙密布，造成死傷，依目擊人員描述及火調人員調查，起火點可能是在2樓的油炸機，不過仍需進一步調查確認。
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