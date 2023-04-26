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聯華食品彰化廠大火7死 消防局人員進場火調

中央社／ 彰化26日電

聯華食品廠昨天發生大火造成7死，彰化縣消防局人員今天上午會同廠長等人進入火場調查，釐清火災發生原因及起火點；至於住院傷患中，仍有人昏迷不醒，未脫離險境。

聯華食品公司彰化廠昨天清晨發生大火，有22名員工受困，彰縣消防局獲報出動近60輛各式車輛前往滅火救援，消防隊員到場後也救出受困員工，不過有10名員工被救出時已無生命跡象，送往部立彰化醫院、員榮醫院及彰化基督教醫院急救，其中7人傷重不治。

彰化縣消防局火場調查科人員今天上午又回到工廠，會同彰化廠廠長等人，進入釐清起火點及起火原因，消防局人員面對媒體採訪，不願表示意見；聯華彰化廠人員則把員工留在工廠內的背包等私人物品整理出來，準備物歸原主。

有關恢復生命跡象的3名傷患現況，彰化醫院發布新聞指出，49歲的許女還沒清醒，尚未脫離險境，至於陳男及33歲菲律賓籍女移工，2人意識清楚，已無生命危險。

聯華 火災

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