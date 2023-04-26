快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聯華彰化廠大火釀傷亡 勞動部將啟動全台食品廠檢查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
聯華食品北斗廠25日清晨發生大火，造成22名員工受困，其中10人救出時已無呼吸心跳，主要受困地點是在四樓的冷凍庫。圖／彰化縣消防局提供
聯華食品北斗廠25日清晨發生大火，造成22名員工受困，其中10人救出時已無呼吸心跳，主要受困地點是在四樓的冷凍庫。圖／彰化縣消防局提供

聯華食品彰化北斗廠火警釀7死15傷。勞動部今表示，本周將針對聯華食品全台各廠區進行職安衛檢查，今年也會規畫對同類型食品廠全面性檢查，包括製程是否有風險、設備有無缺失等。

勞動部職安署職業安全組長朱文勇指出，聯華食品在全台總共有基隆、桃園、中壢、嘉義、彰化五個廠區，本周將會針對聯華各廠進行職業安全衛生相關檢查，其中桃園昨天已經檢查完畢。

針對昨天釀災的彰化北斗廠，朱文勇表示，職安署中區職業安全衛生中心人員昨天隨消防人員進場調查，但詳細判定結果必須等正式火調報告出爐後，才能確定是否違反職安衛相關規定。

朱文勇指出，聯華屬於食品製造，製程風險相對低，2020年以來，總共對聯華食品全國5廠區檢查57場次，結果違反26項次，僅開罰過1件。據裁罰紀錄，是去年桃園廠違反職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項，機械設備有危害勞工之虞。

朱文勇說，除本周將陸續勞檢聯華其他廠區，職安署也預計今年針對同類型食品廠進行全面性檢查，檢查重點包含製程是否有風險、設備有無缺失等，檢查家數則在盤點中。

聯華 火災

延伸閱讀

殺錯檔？聯華食品大火 聯華（1229）股價卻下跌

聯華食品火警 重創營運

聯華食品兩大挑戰 考驗危機處理

湖北設百億人民幣基金 要扮北斗「航母」

相關新聞

聯華食品公司彰化廠7死2命危 新北消防今早稽查五股廠

聯華食品公司彰化廠昨發生大火，奪走7人生命3人命危，勞動部勒令該廠停工調查。今天早上新北市消防局第二救災救護大隊消防安檢...

聯華彰化廠大火釀傷亡 勞動部將啟動全台食品廠檢查

聯華食品彰化北斗廠火警釀7死15傷。勞動部今表示，本周將針對聯華食品全台各廠區進行職安衛檢查，今年也會規畫對同類型食品廠...

聯華彰化廠火災7死 大陸國台辦表哀悼、慰問

聯華食品彰化北斗廠昨清晨發生大火，22名員工送醫，其中7人死亡、2人重傷、13人輕傷。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在主持...

勞動部將檢查聯華食品 規劃全台食品廠檢查

勞動部今天表示，本週會針對聯華食品全台各廠進行檢查；今年也會規劃對食品廠進行全面性的檢查，包含製程是否有風險、設備有無缺...

看不見同事…濃煙大又急 不斷竄進冷凍區

「我們在四樓包裝線工作，濃煙竄上來，又多又濃。」廿六歲陳姓男員工透過父母轉述，指火災發生時，濃煙又急又大、伸手不見五指，...

聯華道歉：從優撫卹、負責到底

聯華食品彰化北斗廠火警造成七死十五傷，總經理林家齊昨天除道歉，也承諾從優撫卹、全力配合調查，「該有的責任不會閃躲，一定負...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦