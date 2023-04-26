聯華彰化廠大火釀傷亡 勞動部將啟動全台食品廠檢查
聯華食品彰化北斗廠火警釀7死15傷。勞動部今表示，本周將針對聯華食品全台各廠區進行職安衛檢查，今年也會規畫對同類型食品廠全面性檢查，包括製程是否有風險、設備有無缺失等。
勞動部職安署職業安全組長朱文勇指出，聯華食品在全台總共有基隆、桃園、中壢、嘉義、彰化五個廠區，本周將會針對聯華各廠進行職業安全衛生相關檢查，其中桃園昨天已經檢查完畢。
針對昨天釀災的彰化北斗廠，朱文勇表示，職安署中區職業安全衛生中心人員昨天隨消防人員進場調查，但詳細判定結果必須等正式火調報告出爐後，才能確定是否違反職安衛相關規定。
朱文勇指出，聯華屬於食品製造，製程風險相對低，2020年以來，總共對聯華食品全國5廠區檢查57場次，結果違反26項次，僅開罰過1件。據裁罰紀錄，是去年桃園廠違反職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項，機械設備有危害勞工之虞。
朱文勇說，除本周將陸續勞檢聯華其他廠區，職安署也預計今年針對同類型食品廠進行全面性檢查，檢查重點包含製程是否有風險、設備有無缺失等，檢查家數則在盤點中。
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