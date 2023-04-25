聯華彰化廠大火7死 家屬招魂勸死者下班才聖筊

聯華彰化廠發生大火釀7死，死者盧男的家屬下午前往現場招魂，家屬擲第3次筊，勸死者下班才出現聖筊；也有家屬上午才載女兒去上班，沒想到就此天人永隔。

位在彰化縣北斗鎮北斗工業區的聯華食品公司彰化廠今天清晨6時45分發生大火，彰化縣消防局北斗分隊、田中分隊等多個分隊，出動各式車輛60輛前往滅火，7時50分控制火勢，9時12分撲滅。

彰縣消防局長施順仁接受媒體聯訪時說，火場有22人受困，4樓有15人，3樓有3人，2樓有4人，其中4樓的15人都躲在冷藏區的冷凍庫，消防隊員到場後將受困員工救出，不過4樓的15人有10人被救出時已無生命跡象。

消防隊員將22人救出後，送往部立彰化醫院、員林基督教醫院、員榮體系醫院以及卓醫院急救；其中彰化醫院2人不治、員榮體系醫院2死、員基醫院2死、卓醫院1死；彰基有一名傷者上午昏迷指數原本只有3分，經過高濃度氧氣及藥物救治後，可以做簡單回應，醫護人員問他，也會點頭、搖頭。

一名獲救男員工表示，當時煙來得太快，他們在4樓包裝線工作，只能躲冷凍庫，「濃煙多到完全看不到」；另名逃出火場的女員工則說，當時她在3樓工作，聽到同事喊有火警濃煙就放下手邊工作，尋找出口往下跑。

大火發生後，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任李文進也率員前往工廠進行勞檢；李文進接受媒體聯訪時說，若查出工廠違反職業安全衛生法將依法處理，目前尚未確定火災原因及有無涉人為疏失；彰化地檢署檢察官鄭文正中午也來到工廠約談廠長及員工，釐清火警發生原因及責任歸屬。

死亡的盧姓員工家屬下午到火場招魂，家屬不發一語，擲了2次筊都不是聖筊，於是勸死者下班才擲出允筊，完成招魂儀式；也有死亡女員工的父親感嘆，上午才載女兒出門，沒想到天人永隔，女兒再也無法跟太太過母親節。

彰化縣政府也發布新聞指出，縣長王惠美已前往醫院探視傷者，縣府也先對傷者發放新台幣2萬元、死者3萬元急難救助金。