聯華彰化廠大火 員工聽到有人喊失火趕緊往外跑

聯華彰化廠發生大火7人不治；有員工指出，聽到有人喊發生火災就趕緊往外跑，不知為何有人跑去躲冷藏區；消防隊員則說，大火發生時濃煙密布加上停電，容易在工廠內迷路。

聯華食品彰化廠今天大火共22人送醫，其中10人到院前心肺功能停止，已知7死、3命危，死亡員工分別為台籍4人、外籍3人，其中心肺功能停止的10名員工都躲在工廠4樓冷藏區的冷凍庫。

有逃生出來的女員工指出，上午在3樓作業時聽到同事喊發生火災、有煙，之後就聽到警報聲，由於各層樓都有逃生出口，她馬上尋找最近的逃生口往下跑，沒多久整個工廠都是濃煙，她也不清楚為什麼有人會跑去躲冷藏區。

一名參與救援的消防隊員向中央社記者表示，接到報案後趕到現場，發現工廠火勢雖不大，大概花一個多小時就控制火勢，不過現場濃煙密布，加上發生火災後工廠斷電，裡面電燈全滅，要在工廠內找到路出來不太容易。

消防隊員表示，他們有接受專業訓練，知道在濃煙密布的火場內怎麼找路出來，不過對工人來說，看到整間工廠都是濃煙時容易迷路，可能就近找地方躲藏，無法往下尋找出口逃生，因而受困火場。