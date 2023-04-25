快訊

「這傢伙跟我4小時」企鵝妹環台遭尾隨 怪男一舉動被警抓了

聯華食品大火釀7死慘劇 急診醫師曝「致命原因」

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯華彰化廠大火 員工聽到有人喊失火趕緊往外跑

中央社／ 彰化25日電
聯華食品彰化廠今天大火共22人送醫，其中10人到院前心肺功能停止。中央社（彰化縣消防局提供）
聯華食品彰化廠今天大火共22人送醫，其中10人到院前心肺功能停止。中央社（彰化縣消防局提供）

聯華彰化廠發生大火7人不治；有員工指出，聽到有人喊發生火災就趕緊往外跑，不知為何有人跑去躲冷藏區；消防隊員則說，大火發生時濃煙密布加上停電，容易在工廠內迷路。

聯華食品彰化廠今天大火共22人送醫，其中10人到院前心肺功能停止，已知7死、3命危，死亡員工分別為台籍4人、外籍3人，其中心肺功能停止的10名員工都躲在工廠4樓冷藏區的冷凍庫。

有逃生出來的女員工指出，上午在3樓作業時聽到同事喊發生火災、有煙，之後就聽到警報聲，由於各層樓都有逃生出口，她馬上尋找最近的逃生口往下跑，沒多久整個工廠都是濃煙，她也不清楚為什麼有人會跑去躲冷藏區。

一名參與救援的消防隊員向中央社記者表示，接到報案後趕到現場，發現工廠火勢雖不大，大概花一個多小時就控制火勢，不過現場濃煙密布，加上發生火災後工廠斷電，裡面電燈全滅，要在工廠內找到路出來不太容易。

消防隊員表示，他們有接受專業訓練，知道在濃煙密布的火場內怎麼找路出來，不過對工人來說，看到整間工廠都是濃煙時容易迷路，可能就近找地方躲藏，無法往下尋找出口逃生，因而受困火場。

聯華 火災

延伸閱讀

聯華食品彰化大火已釀7死 專家：恐未落實消防編組演練

祝融吞聯華食品彰化廠 死裡逃生員工憶現場濃煙瀰漫：只能躲冷藏櫃

彰化啟用第二輛高樓救災雲梯車 女消防操作手不讓鬚眉

聯華食品工廠火災 民進黨致哀

相關新聞

彰化廠起火釀7死15傷 聯華食：負責到底絕不閃躲

聯華食品彰化廠今日清晨發生大火，造成7死15傷，聯華食品財務處協理林志遠表示，已經啟動緊急救難機制，全力給予傷亡者與家屬...

聯華彰化廠大火 員工聽到有人喊失火趕緊往外跑

聯華彰化廠發生大火7人不治；有員工指出，聽到有人喊發生火災就趕緊往外跑，不知為何有人跑去躲冷藏區；消防隊員則說，大火發生...

聯華食品大火 第一保、國泰世紀產險涉保險理賠責任

聯華食品彰化廠今天大火，釀嚴重死傷。金管會今天表示，初步調查此事件牽涉2家產險業者理賠責任，分別為第一產險承保商業火險，...

聯華食品大火釀7死慘劇 急診醫師曝「致命原因」

聯華食品北斗廠上午大火，有22人送醫，其中有15人火警時從2樓跑到4樓冷凍庫逃生，但消防人員到4樓救人時，拉出10人已無...

聯華食品彰化大火已釀7死 專家：恐未落實消防編組演練

聯華食品彰化廠今天大火，有多人躲在冷凍區造成嚴重死傷，消防專家認為，恐怕未落實消防編組演練，火警發生時建議應先水平避難，...

聯華食品火災7人罹難 公司：無法透露供應客戶 將從優賠償死傷員工

聯華食品公司（1231）彰化廠今（25）日清晨發生大火，聯華食品今（25）日召開重大訊息記者會，總經理林家齊與發言人林志...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦