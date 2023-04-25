聯華食品彰化大火已釀7死 專家：恐未落實消防編組演練
聯華食品彰化廠今天大火，有多人躲在冷凍區造成嚴重死傷，消防專家認為，恐怕未落實消防編組演練，火警發生時建議應先水平避難，再利用垂直避難空間逃生。
聯華食品公司彰化廠清晨發生大火共22人送醫，彰縣消防局指出，有15人躲在冷凍庫，其中10人被濃煙嗆傷，送醫前已無生命跡象，初步研判冷凍區擋不住濃煙進入，才造成嚴重死傷。目前已有7人宣告不治。
彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲告訴中央社記者，工廠雖然第一時間有啟動自衛編組，但初期無法撲滅火勢。另外，冷凍區沒有完全封閉，僅有塑膠擋簾，且有換氣裝置無法阻隔致命的高溫濃煙，是較為錯誤的逃生方式。
對於火場逃生宣導，蔡佳洲指出，火警初期較沒有煙，就要往下往外逃，遇到中期有濃煙，在室內有濃煙要選擇有門的居室避難求生，且最好有對外窗戶，但不建議躲入浴室，因一般浴室是塑膠門，遇高溫濃煙就沒有阻隔作用。
亞太消防工程師學會理事長唐雲明接受中央社記者電話訪問時表示，工廠都是列管場所，平時都要有消防避難動線與防災演練，從意外來看，恐怕未落實消防編組演練。
至於逃生原則，唐雲明指出，一般必須先水平避難，尤其是有樓層的火警，若是在同層樓在東邊燒，就要往西邊避難，再利用西邊的垂直避難空間逃生，若發生火警時，自己是在房間的密閉空間，要先查看房門外有無濃煙，若濃煙很大就不要冒險逃生，用濕毛巾塞好門縫，在窗邊或打電話向外求援。
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